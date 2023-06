Virgin Fibra: con il voucher hai 1 Giga al costo di 1 caffé

Aziende da aprire, aziende da rilanciare, aziende da trasferire, aziende da aggiornare: non conta come la tua azienda stia cambiando o crescendo, in ogni caso un tassello fondamentale sarà quello della connettività. Il momento è proficuo, anzi: è ideale (qui l'offerta). A disposizione ancora per pochi mesi, infatti, c'è quel Voucher Connettività che qualunque PMI, professionista o Partita IVA ha la possibilità di sfruttare. Si tratta di un bonus pensato specificatamente per stimolare il passaggio delle aziende verso le nuove reti a banda larga, premiando coloro i quali faranno una scelta di maggiori performance e che si apprestano a spostare così più decisamente il proprio baricentro verso un universo digitalizzato.

Virgin Fibra ha pensato a speciali tariffe particolarmente vantaggiose con le quali dar vita ad un connubio ideale con il voucher. Il risultato, infatti, è inevitabilmente ghiotto per qualunque impresa:

1 Giga passa da 29,27€/mese a 1,49€/mese per 18 mesi, iva esclusa

per 18 mesi, iva esclusa 2,5 Giga passano da 58,04€/mese a 2,49€/mese per 36 mesi iva esclusa

Esatto: è possibile avere una connessione da 1 Giga al costo di un caffè al mese e tutto questo per ben 18 mesi. Salendo a 2,5 Giga il vantaggio è ancor più importante poiché con una cifra leggermente superiore si ottiene un'offerta della durata di ben 36 mesi. Per essere chiari: 2,5 Giga di banda passante al costo di 2,49€/mese (iva esclusa) per ben 3 anni consecutivi.

Il Voucher Connettività era già formalmente scaduto, ma grazie ad un intervento di proroga da parte dell'Unione Europea la nuova scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2023. Restano dunque ancora pochi mesi per poterne approfittare e per mettersi così in tasca un omaggio che va da 300 a 2500 euro in base al tipo di voucher prescelto (il quale dipende dalle performance garantite dal provider).

Nel caso di Virgin Fibra si può ottenere il massimo del vantaggio economico sapendo di avere al contempo il massimo della qualità di rete (il servizio si basa sulla copertura Open Fiber). Non si tratta di una offerta da valutare: il vantaggio è, semplicemente, massimo. Quel che bisogna scegliere è se fermare la propria azienda a tecnologie ormai superate o se traslarla verso connessioni di nuova generazione, con performance rinnovate ed ambizioni proiettate ancora una volta nel futuro. Questo, bisogna scegliere: se abdicare alla mission aziendale di crescita o se cavalcare l'onda della banda larga per trarne il massimo profitto al minimo del costo.

Gli estremi sono chiari, ma lo è soprattutto la scadenza: oltre il 31/12 tutto ciò non sarà più accessibile. A quel punto altro non resterà se non il rammarico di un voucher sfumato del valore di svariate centinaia di euro. Sarebbe un peccato.

