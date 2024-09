Vincola i tuoi risparmi per 6 mesi per ottenere il 5% annuo lordo sul conto SelfyConto

Vincola i tuoi risparmi per 6 mesi e otterrai il tasso di interesse del 5% annuo lordo sul conto SelfyConto. È la nuovissima promo di Banca Mediolanum per il mese di settembre, pensata per i nuovi clienti che scelgono SelfyConto.

Basta semplicemente accreditare il proprio stipendio sul conto per ottenere questo tasso agevolato per sei mesi. Non ti preoccupare se decidi di svincolare il denaro prima del tempo: gli interessi maturati non li perderai.

Vantaggi senza fine con SelfyConto e il tasso al 5% annuo lordo

Oltre a essere moderno, SelfyConto è anche conveniente. Il canone è gratuito per i primi 12 mesi, mentre per gli under 30 lo è fino al compimento dei 30 anni. E le carte di pagamento? Anche queste sono incluse. La carta di debito viene offerta senza canone per un anno con prelievi gratuiti in tutta l'area euro.

Se invii spesso bonifici, quelli SEPA ordinari sono gratis fino al 2024. Dal momento che non si vive di soli bonifici e prelievi, è disponibile anche la carta di credito con un primo anno a costo zero (successivamente 20 euro all'anno) e un plafond iniziale di 1.500 euro.

Tutte le carte di pagamento di SelfyConto sono utilizzabili tramite i wallet digitali per pagare in modo ancora più comodo e sicuro. Così non devi neanche preoccuparti di dimenticare il portafoglio a casa.

Iniziare è facilissimo. Basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum, dove troverai tutte le informazioni necessarie per questa imperdibile promozione. Cosa aspetti? Con SelfyConto, risparmiare diventa non solo semplice, ma anche estremamente vantaggioso grazie al 5% annuo lordo. Ricordati che i tuoi soldi lavorano meglio quando anche tu sei tranquillo.

