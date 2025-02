Vietato Kaspersky da un governo nazionale: rischio di sicurezza

L’Australia ha deciso di vietare l’utilizzo del software di Kaspersky, una società russa specializzata in cybersicurezza, citando un "rischio di sicurezza inaccettabile". La misura è stata adottata dal Dipartimento degli Affari Interni australiano, che ha emesso una direttiva vincolante per le agenzie governative, proibendo l'installazione di qualsiasi prodotto o servizio web Kaspersky su dispositivi e sistemi ufficiali.

Le agenzie governative avranno tempo fino al 1° aprile per rimuovere qualsiasi software Kaspersky ancora presente sui loro sistemi, al fine di evitare potenziali minacce alla sicurezza nazionale. Stephanie Foster, segretario del Dipartimento, ha motivato la decisione sostenendo che l’uso del software Kaspersky comporta un rischio per le reti e i dati governativi legato a possibili interferenze straniere, attività di spionaggio e sabotaggi.

Con questo provvedimento, l’Australia si allinea agli altri membri del patto di intelligence Five Eyes (Canada, Regno Unito e Stati Uniti), che avevano già imposto restrizioni sull'uso dei prodotti Kaspersky per le loro agenzie governative. Questa decisione arriva in un contesto di crescente preoccupazione riguardo alla sicurezza informatica e alle possibili infiltrazioni di software di origine russa, specialmente in un periodo di tensioni geopolitiche globali.

Karspersky ha espresso il suo disappunto

Il portavoce di Kaspersky, Stefan Rojacher, ha espresso disappunto per la decisione, definendola una mossa unilaterale presa "senza alcun preavviso". Secondo Rojacher, l’azienda non ha avuto l'opportunità di discutere le preoccupazioni sollevate dal governo australiano, alimentando il malcontento sulla trasparenza della decisione.

Negli Stati Uniti, la situazione è evoluta in modo simile. Nel giugno 2024, il governo statunitense ha annunciato un divieto nazionale sull'uso del software Kaspersky, invitando gli utenti americani a migrare verso altre soluzioni di sicurezza informatica. In risposta, l'azienda russa ha comunicato che avrebbe cessato definitivamente le sue operazioni negli Stati Uniti, affermando che la sua presenza nel paese non fosse più sostenibile.

Inoltre, anche nel Regno Unito, Kaspersky ha deciso di chiudere le sue attività, avviando un processo di liquidazione delle operazioni locali. Questa serie di restrizioni imposte ai software russi evidenzia come la sicurezza informatica sia diventata un tema centrale in un contesto globale sempre più teso, con le nazioni che si preparano a difendere i propri sistemi da possibili minacce esterne.