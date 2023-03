Videocamera per la sicurezza della casa Blink Video Doorbell in offerta speciale su Amazon

La sicurezza della casa è un problema molto importante e un campanello video è un componente essenziale di qualsiasi sistema di sicurezza domestica. Il videocitofono Blink è un'alternativa affidabile che aderisce alla filosofia di design lineare dell'azienda. Inoltre, dato il prezzo, ha una buona durata della batteria e si può utilizzare senza pagare un abbonamento mensile per l'archiviazione video su cloud. Acquistalo su Amazon a soli 41,99€ invece di 69,99€.

Acquista Blink Video Doorbell in offerta speciale su Amazon

Il bundle acquistabile online comprende solo il campanello e il modulo Sync 2. Per garantire un'installazione adeguata, contiene anche una staffa per il telaio della porta, viti e una dima di foratura. Per ricaricare il modulo Sync 2 è disponibile un semplice convertitore di spina USB.

Purtroppo, nella confezione non è incluso un modulo di suoneria per interni e l'acquisto di uno non è un'opzione. È possibile collegare il campanello Blink Video Doorbell a un campanello cablato e a un alimentatore esistente, oppure utilizzare come campanello un dispositivo Echo compatibile, come una telecamera di sicurezza interna o un Blink Mini.

Il campanello video Blink, come altri campanelli video, invia notifiche al telefono quando il campanello viene premuto o viene rilevato un movimento, e consente di osservare e parlare con chiunque si trovi alla porta attraverso l'app Blink. Oltre a notificare qualsiasi movimento alla porta d'ingresso, il campanello è in grado di registrare clip video di 30 secondi nel cloud tramite il modulo Sync 2.

Oltre alla normale risoluzione di 1080p e ai 30 fotogrammi al secondo, il videocitofono Blink è dotato di registrazione in visione notturna. La telecamera ha un campo visivo orizzontale di 135 gradi e verticale di 85 gradi. Tuttavia, il modello Ezviz DB2 cattura filmati più chiari in 2K (1.920 x 1.444) e rappresenta un'alternativa migliore se si desidera una qualità video superiore. Nel complesso, il videocitofono Blink è un'alternativa affidabile e conveniente per migliorare la sicurezza della casa. Approfitta ora dello sconto del 40% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.