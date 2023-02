Videocamera di sorveglianza Imou Ranger 2C ad un prezzo ridicolo su Amazon

Il dibattito sulla videosorveglianza è sempre molto acceso, poiché esistono punti di vista contrastanti. Ora che le telecamere IP configurabili tramite smartphone sono ampiamente disponibili, molti sistemi di sorveglianza possono funzionare senza un DVR o un NVR (le "scatole" a cui sono collegate tutte le telecamere, ognuna delle quali ha un disco rigido su cui vengono effettuate le registrazioni, ecc.). Acquistalo su Amazon a soli 25,49€ invece di 99,99€.

Il design del Ranger 2C non è molto innovativo, ma non è questo che conta o che i clienti cercano in questo settore. Tuttavia, il corpo non ha un design circolare standard; al contrario, i 355 gradi di PAN e i 5-80 gradi di TILT del Ranger 2C lo rendono in grado di coprire un'ampia fascia di registrazione.

Sul retro del dispositivo sono presenti un altoparlante e una serie di microfoni; utilizzando gli allarmi sonori dell'app o la nostra voce, possiamo avvisare chiunque si trovi nelle vicinanze della fotocamera che qualcosa non va. Questa funzione consente una gamma di applicazioni più ampia rispetto alla videosorveglianza tradizionale.

Infatti, è possibile utilizzare La IMOU Ranger 2C in camera da letto per tenere d'occhio un neonato o un bambino; se il bambino si sveglia piangendo, l'app sul vostro smartphone vi avviserà. Infine, è presente una porta MicroUSB per collegare la telecamera a una presa a muro; purtroppo non è incluso un pacco batteria, ma le batterie di riserva per le telecamere IP sono notoriamente difficili da reperire.

La telecamera può funzionare a temperature comprese tra -10 e +45 gradi Fahrenheit; tuttavia, non è progettata per l'uso all'aperto e non dispone della certificazione di resistenza all'acqua e alla polvere. La fotocamera può essere una delle opzioni meno costose in circolazione, ma ciò non significa che si lesini sulla qualità. L'obiettivo CMOS da 2MP incluso è in grado di catturare video Full HD fino a 1920 x 1080 pixel, mentre la modalità notturna ha una portata fino a 10 metri e si può scegliere tra h.264 e h.265 come codec di ripresa.

Il frame rate dei filmati registrati varia tra i 25 e i 30 fps, che è circa la norma, ma di gran lunga superiore a quello di qualsiasi altra fotocamera disponibile a un prezzo simile. La modalità notturna sorprende per l'alta qualità. Approfitta ora dello sconto del 36% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

