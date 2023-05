Videocamera di sicurezza in HD Blink Outdoor ad un prezzo BOMBA su Amazon

La Blink Outdoor è una compagnia di Amazon che produce telecamere compatte e poco costose che possono essere utilizzate per protegger al meglio la tua casa. I modelli alimentati a batteria funzionano fino a due anni con solo due batterie AA agli ioni di litio e possono essere acquistate ora su Amazon a soli 185,99€ invece di 309,99€.

La versione Outdoor è una videocamera wireless resistente alle intemperie che può essere utilizzata sia all'interno che all'esterno. e. La videocamera è alimentata da due batterie AA agli ioni di litio incluse e funziona tramite Wi-Fi. Potrai ricevere avvisi e registrare video clip da 5 secondi a 60 secondi quando attivato dal movimento.

La qualità video è in Full HD con un campo visivo di 110 gradi, audio bidirezionale e visione notturna. Puoi visualizzare un live streaming tramite l'app gratuita Blink Home Monitoring e guardare i video registrati con un abbonamento di archiviazione cloud a partire da circa 3 euro al mese o archiviando i video localmente sul modulo di sincronizzazione utilizzando un'unità flash USB (venduta separatamente).

Inoltre è in grado di resistere agli agenti atmosferici grazie alla certificazione IP65, quindi puoi posizionare in sicurezza questa videocamera all'aperto in qualsiasi condizione. Inoltre possiede una funzione di monitoraggio della temperatura: questa è una delle poche fotocamere che ha un sensore di temperatura integrato.

Si installa senza cablaggio o senza bisogno di particolari installazioni, puoi posizionarla ovunque raggiunga il segnale Wi-Fi. Lato software, puoi impostare il sistema della videocamera in modo che si accenda e si spenga in base a un programma, in modo che non registri quando sei a casa. Inoltre, puoi impostare zone di privacy, in modo che la videocamera non registri mai in determinate aree. Approfitta ora dello sconto del 40 % e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

