Videocamera di sicurezza Blink Mini Pan-Tilt gode di uno sconto pazzesco su Amazon

Anche se il campo visivo delle telecamere di sicurezza sembra espandersi ogni anno, non è ancora possibile osservare ogni aspetto di una determinata area. Fino a quando Amazon non consegnerà il suo drone di sicurezza che pattuglierà la vostra casa, c'è bisogno di una videocamera decente che si possa girare e inclinare a distanza per cambiare la prospettiva e osservare ciò che accade nella vostra casa. In questo caso, il Blink Mini Pan-Tilt è l'ideale. Acquistalo su Amazon a soli 39,99€ invece di 59,99€.

Blink Mini Pan-Tilt non è un nuovo tipo di telecamera di sicurezza, ma un nuovo sistema di montaggio per le telecamere esistenti. Con l'ausilio del supporto Pan-Tilt è possibile comandare a distanza la Blink Mini tramite l'app Blink. Il sistema aggiunge peso e dimensioni alla telecamera, ma ne vale la pena per avere un maggiore controllo sulla propria configurazione di sicurezza senza dover sostituire tutte le telecamere.

Pur essendo una fotocamera semplice, la Blink Mini ha una qualità costruttiva decente. È un piccolo gadget con un pannello frontale quadrato bianco e nero. Se collegato a un supporto Pan-Tilt, il Blink Mini diventa molto meno compatto. È importante notare che la telecamera è compatibile con il resto dell'ecosistema Amazon, consentendo la gestione tramite Alexa e la visualizzazione tramite Fire TV e altri dispositivi Amazon.

La telecamera può essere ruotata in tutte le direzioni, fornendo un'immagine a 360 gradi dell'ambiente circostante, grazie al supporto Pan-Tilt. È possibile accedere a funzioni come il registro degli eventi della telecamera e un feed live dell'attività della casa con pochi tocchi sul menu principale dell'app Blink.

La risoluzione di 1080p e la modalità notturna non sono ideali, ma sono sufficienti per tenere d'occhio una casa piccola. Se avete bisogno di sorvegliare la casa ma avete un budget limitato, o se volete semplicemente dotare tutta la casa di telecamere, Blink Mini è un'opzione fantastica. Approfitta ora dello sconto del 33% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

