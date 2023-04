Videocamera di sicurezza Blink Mini gode di uno sconto del 25% su Amazon

Le telecamere di sicurezza domestica sono diventate un'esigenza nell'era delle case intelligenti e delle tecnologie smart. La Blink Mini è una delle alternative più economiche sul mercato. Questa telecamera per interni dotata di adattatore offre funzionalità e prestazioni adeguate al prezzo. Sfortunatamente, non fornisce l'archiviazione cloud gratuita oltre il periodo di prova, il che potrebbe essere uno svantaggio per alcuni utenti. Acquistalo su Amazon a soli 52,48€ invece di 69,98€.

Se non vi dispiace spendere qualche soldo al mese per l'archiviazione cloud, Blink Mini è una scelta eccellente. L'assenza di funzionalità di panoramica e inclinazione sulla telecamera è stato un inconveniente iniziale, ma da allora è stato risolto con il nuovo supporto Pan-Tilt.

L'app Blink ha tante opzioni che consentono un grande grado di personalizzazione, comprese le zone di rilevamento del movimento che possono essere modificate per escludere determinati luoghi.

Purtroppo Blink Mini non supporta Google Assistant o Siri tramite Apple HomeKit. L'app Blink, accessibile sia per iOS che per Android, consente agli utenti di configurare le impostazioni di allarme, di passare dalla visualizzazione diurna a quella notturna e di creare zone di attività da monitorare. L'iscrizione a Blink è gratuita per i primi 30 giorni, dopodiché gli utenti possono rinunciare all'archiviazione su cloud o sottoscrivere un abbonamento.

Blink Mini viene fornito con una piccola base da tavolo e due viti per il montaggio a parete o a soffitto. Una volta montata, l'orientamento della telecamera è fisso, ma gli utenti possono zoomare su aree selezionate e designare "zone di attività" per un monitoraggio mirato. Il nuovo attacco Pan-Tilt Mount consente ai clienti di inclinare il display della Blink Mini per ottenere una visione a 360 gradi.

Nel complesso, la Blink Mini è una telecamera eccellente che supera il suo prezzo economico. Se siete alla ricerca di una telecamera di sicurezza domestica a basso costo, la Blink Mini è un'opzione eccellente. Approfitta ora dello sconto del 25% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

