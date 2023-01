Videocamera da interno YI Dome Guard a meno di 30 euro su Amazon

Stai cercando di aumentare la sicurezza della tua casa o di tenere d'occhio i tuoi bambini o animali domestici mentre sei via? Una telecamera di sicurezza domestica per interni è un ottimo modo per aiutarti a fare proprio questo. La YI 1080p Dome Camera è uno dei modelli più convenienti sul mercato al momento, infatti costa solo 29,49€ invece di 49,99€ su Amazon.

YI è stata fondata nel 2014. Fornisce tecnologie di imaging avanzate e intelligenti e vende una serie di telecamere di sicurezza per abitazioni e aziende, nonché dash cam. L'azienda vende anche fotocamere con il suo sottomarchio, Kami.

La telecamera dome YI 1080p è una buona opzione per chi cerca una telecamera di sicurezza domestica economica e versatile, inoltre ha alcune caratteristiche impressionanti. La telecamera è dotata di un obiettivo in vetro grandangolare ed un angolo di visione di 345 gradi, mentre l'inclinazione è di 115 gradi.

Mentre i tuoi clip verranno archiviati per 24 ore nel cloud, se desideri che vengano archiviati lì più a lungo, dovrai iscriverti a uno dei piani di abbonamento cloud a pagamento di YI. Puoi anche scegliere di salvare i filmati su una scheda MicroSD, ma dovrai acquistarla separatamente.

Ecco altre funzioni interessanti:

Tracciamento intelligente del movimento : quando questa videocamera rileva un oggetto in movimento, ne segue il movimento e acquisisce automaticamente il filmato.

: quando questa videocamera rileva un oggetto in movimento, ne segue il movimento e acquisisce automaticamente il filmato. Audio bidirezionale : un microfono e un altoparlante integrati ti consentono di comunicare con chiunque si trovi nelle vicinanze della videocamera. È possibile utilizzare la modalità interfono se si desidera che un solo interlocutore parli e ascolti, mentre la modalità vivavoce consente a entrambi gli interlocutori di parlare e ascoltare contemporaneamente.

: un microfono e un altoparlante integrati ti consentono di comunicare con chiunque si trovi nelle vicinanze della videocamera. È possibile utilizzare la modalità interfono se si desidera che un solo interlocutore parli e ascolti, mentre la modalità vivavoce consente a entrambi gli interlocutori di parlare e ascoltare contemporaneamente. Risposta alle emergenze 24 ore su 24, 7 giorni su 7 : con il tocco di un pulsante sull'app YI, puoi avvisare i soccorritori se vedi qualcosa che non va.

: con il tocco di un pulsante sull'app YI, puoi avvisare i soccorritori se vedi qualcosa che non va. Zoom 4x : vuoi dare un'occhiata più da vicino a cosa sta succedendo? Questa fotocamera può ingrandire fino ad uno zoom 4x.

: vuoi dare un'occhiata più da vicino a cosa sta succedendo? Questa fotocamera può ingrandire fino ad uno zoom 4x. Visione notturna : controlla la tua casa e la tua famiglia, di giorno o di notte. La tecnologia di visione notturna ti consente di vedere chiaramente le immagini anche al buio con una portata fino a 20 metri.

: controlla la tua casa e la tua famiglia, di giorno o di notte. La tecnologia di visione notturna ti consente di vedere chiaramente le immagini anche al buio con una portata fino a 20 metri. Rilevamento del pianto del bambino : ideale per l'uso in un asilo nido, questa fotocamera invierà un avviso immediato al tuo telefono al primo segno che il tuo bambino sta piangendo.

: ideale per l'uso in un asilo nido, questa fotocamera invierà un avviso immediato al tuo telefono al primo segno che il tuo bambino sta piangendo. Auto-cruise e bookmarking : la telecamera rileverà automaticamente l'area con una rotazione di 360 gradi, oppure puoi impostare fino a otto zone per farla "navigare" e vederne una qualsiasi su richiesta con il semplice tocco di un pulsante su l'applicazione.

: la telecamera rileverà automaticamente l'area con una rotazione di 360 gradi, oppure puoi impostare fino a otto zone per farla "navigare" e vederne una qualsiasi su richiesta con il semplice tocco di un pulsante su l'applicazione. Video 1080p: le immagini sono nitide e chiare grazie alla risoluzione di 1080p.

Acquistala ora su Amazon approfittando dello sconto del 41%

