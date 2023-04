Videocamera D-Link: tua con uno sconto del 63%, solo su Amazon

Non vivere con l'ansia che qualcuno possa introdursi in casa tua quando non ci sei. Oggi tenere al sicuro i tuoi familiari è molto facile e ha un prezzo davvero piccolissimo. Su Amazon con lo sconto del 63% puoi acquistare una videocamera D-Link Full HD e dotata di visione notturno a soli 18,99 euro.

Dal costo iniziale di 50,99 euro adesso questo utilissimo dispositivo di sicurezza può essere tuo ad un prezzo davvero ridicolo. Risparmia oltre 30 euro, fallo subito.

Metti al sicuro i tuoi cari e la tua casa con la videocamera D-Link oggi scontata del 63%

La videocamera D-Link è dotata di una risoluzione Full HD 1080p con ampio campo visivo a 110 gradi e visione notturna a infrarossi fino a 5 metri di distanza.

Il rilevamento di suoni e movimenti integrato ti avvisa istantaneamente e avvia in automatico la registrazione appena viene rilevato qualcosa di anomalo. In questo modo avrai a disposizioni le immagini che ti consentiranno di riconoscere l'eventuale o gli eventuali ladri. La registrazione è gratuita e in cloud, in questo modo i video attivati ​​da movimenti e suoni restano archiviati per 24 ore. In alternativa si può optare anche per pacchetti di registrazione a pagamento opzionali che archiviano video fino a 30 giorni.

Tramite l'app mydlink puoi inoltre impostare pianificazioni e regole di automazione con altri prodotti compatibili della tua smart home. Difatti devi sapere che la videocamera è compatibile sia con Alexa che l'Assistente Google. Tramite poi la funzionalità Scene, sempre compresa nell'app mydlink, puoi accendere o spegnere facilmente più dispositivi così come impostare avvisi di rilevamento quando sei a casa, fuori casa o mentre dormi. La sua temperatura d'esercizio va da 0 a 40°C.

La tua sicurezza e quella dei tuoi cari vale tantissimo, oggi però te la puoi garantire spendendo solamente 18 euro. Acquista ora su Amazon la videocamera D-Link.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.