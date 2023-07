Video editing Filmora: saldi estivi fino al 57% di sconto

Se il video editing è la tua passione oppure il tuo lavoro, non perdere le promozioni estive Wondershare che ti permettono di ottenere per un periodo di tempo limitato Filmora - uno dei suoi software di punta - con uno sconto fino al 57%. Filmora è disponibile sia per Windows che per macOS e ti permette di provare Effetti e plug-in gratuitamente per cinque giorni.

I due piani Filmora in sconto

Filmora è un editor video potente e semplice da utilizzare, per consentire a tutti di sfruttare la propria creatività al meglio. Tra gli strumenti inclusi ci sono maschere, transazioni, effetti, titoli, Intelligenza Artificiale e altre funzioni avanzate.

Sono due i piani disponibili: quello perpetuo e quello annuale. Il primo è definitivo, ciò significa che una volta pagato l'importo una tantum potrai accedere illimitatamente al software e alle sue funzionalità senza alcun costo aggiuntivo nascosto, mentre il secondo è un abbonamento che si rinnova ogni anno a un determinato importo.

Il piano perpetuo di Filmora è in offerta al 54% di sconto: pagherai quindi 67,99 euro - Iva esclusa - anziché 146,95 euro. Il piano annuale, invece, offre uno sconto del 57%, il prezzo di abbonamento scende così a soli 42,49 euro invece di 97,94. Il software è disponibile per sistemi operativi Windows e macOS; inoltre, potrai provare il pacchetto di Effetti e Plugin gratuitamente per cinque giorni, poi si rinnova automaticamente a 13,99 euro al mese - che è comunque uno sconto del 62% rispetto al prezzo di listino. Potrai annullare il rinnovo in qualsiasi momento.

