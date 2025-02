Video con avatar AI gratis tramite la piattaforma Synthesia

I creatori di corsi di formazione, le aziende che hanno la necessità di offrire assistenza con filmati relativamente brevi, i content creator che intendono realizzare video di marketing in grado di colpire il proprio pubblico: sono tutti possibili potenziali clienti di Synthesia, il software in grado di creare video con avatar AI gratis.

Per provare gratuitamente il servizio in oggetto è sufficiente collegarsi sul sito ufficiale di Synthesia e premere sul pulsante Get started for FREE. Poi, nella nuova pagina che si apre, individuare il riquadro del piano Free e fare clic su Get Started. Non resta infine che confermare la scelta selezionando il bottone Continue to free account.

Creare video con avatar AI gratis tramite Synthesia

Il suo funzionamento è altrettanto semplice. In primo luogo va creata la sceneggiatura, aiutandosi - per chi vuole - con l'AI tramite l'utilizzo di prompt simili in tutto e per tutto a quelli di ChatGPT. Il passaggio successivo consiste nella scelta dell'avatar messo a disposizione dalla piattaforma. Tale processo di personalizzazione investe poi tutti gli altri elementi del video, quali colori, font e layout. Dopo la bozza del video, Synthesia dà l'opportunità di condividerla con il proprio team. In questo modo si possono ricevere suggerimenti utili per modificare ad esempio questo o quell'altro aspetto. Infine, si passa al download del video in formato MP4. L'alternativa è la condivisione del filmato tramite un link o un codice da incorporare sul proprio sito.

Il piano Free di Synthesia include 3 minuti di video al mese e 9 avatar AI. Per ottenere qualcosa di più ci si può rivolgere al piano Starter disponibile a 16 euro al mese per un anno. L'account Starter offre 120 minuti di video al mese, più di 125 avatar AI, un assistente AI per la realizzazione del filmato, l'opzione di download del video e la rimozione del logo Synthesia. C'è poi il piano Creator a 58 euro al mese, che tra le altre cose include 5 avatar personali, avatar multipli per la stessa scena, 360 minuti di video ogni mese e oltre 180 avatar AI.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.