Victoria's Secret sospende i servizi online: vittima di un attacco hacker

Victoria's Secret, il celebre marchio di lingerie, è stato recentemente colpito da un grave incidente di sicurezza che ha comportato la sospensione del sito web e la riduzione di alcuni servizi nei negozi fisici. L'azienda ha dichiarato di aver identificato un incidente di sicurezza e stanno adottando misure per affrontarlo, il team sta lavorando senza sosta per ripristinare completamente le operazioni, sottolineando l'impegno per il ripristino delle attività.

Le difficoltà dei punti vendita fisici

Nonostante le difficoltà, i punti vendita fisici Victoria's Secret e PINK, che contano circa 1.380 negozi in quasi 70 paesi e generano un fatturato annuo di 6,23 miliardi di dollari, rimangono operativi. Per affrontare l'emergenza, il colosso ha coinvolto esperti esterni per investigare sull'incidente e valutarne l'impatto complessivo. La CEO Hillary Super ha avvertito i dipendenti che il recupero completo potrebbe richiedere tempo, evidenziando come la natura specifica dell'attacco non sia ancora stata resa pubblica.

I casi di Dior e Adidas

Questo episodio si inserisce in un contesto di crescenti cyberattacchi, che stanno prendendo di mira i principali marchi del settore. Recentemente, anche Dior e Adidas hanno subito violazioni dei dati, mentre nel Regno Unito retailer come Harrods, Co-op e Marks & Spencer hanno affrontato problematiche simili. Quest'ultimo ha stimato potenziali perdite fino a 300 milioni di sterline. Molti di questi attacchi sono stati rivendicati dal gruppo DragonForce, noto per l'utilizzo di tecniche di social engineering, spesso associate agli attori della minaccia Scattered Spider.

Secondo Google, DragonForce ha ampliato i propri obiettivi includendo i retailer statunitensi, aumentando così i rischi di estorsione. Gli esperti di sicurezza sottolineano l'importanza per le aziende di rafforzare i protocolli di sicurezza, investire nella protezione dei dati e formare il personale per riconoscere minacce come il phishing. In questo contesto, l'incidente di Victoria's Secret rappresenta un caso emblematico di come le aziende debbano bilanciare la protezione dei dati dei clienti con il mantenimento della fiducia del pubblico.