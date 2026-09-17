Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Viaggio negli USA? Con l'eSIM di Saily navighi a partire da 3€ e dimentichi il roaming

Come avere internet negli USA senza spendere una fortuna: la soluzione eSIM di Saily.
Viaggio negli USA? Con l'eSIM di Saily navighi a partire da 3€ e dimentichi il roaming
Come avere internet negli USA senza spendere una fortuna: la soluzione eSIM di Saily.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 17 set 2026
Link copiato negli appunti

Hai pianificato un viaggio negli Stati Uniti per piacere, studio o lavoro e vuoi capire come restare connesso a casa senza spendere una fortuna in roaming? Il servizio eSIM di Saily è la soluzione che cercavi e ti propone oggi una serie di pacchetti digitali scontati del 10% e accompagnati dal 3% di cashback.

Attiva l'offerta

La gamma di opzioni è infatti modulata su ogni tipologia di permanenza e consumo: per una copertura essenziale puoi partire dal taglio da 1 GB valido 7 giorni a soli 3,14 euro mentre per soggiorni di media durata e utilizzi standard nell'arco di 30 giorni trovi diverse soluzioni competitive: 3 GB a 7,19 euro, 5 GB a 11,24 euro, 10 GB a 18,44 euro e 20 GB a 29,69 euro.

Se invece lavori da remoto, condividi video in continuazione o non vuoi porti limiti di navigazione, il piano a GB illimitati scende a 36,89 euro invece di 40,99 euro: mette a disposizione 5GB al giorno alla massima velocità, continuando poi a navigare senza limiti fino a 1 Mbps per non rimanere mai isolato.

Il piano può essere acquistato con largo anticipo dato che hai una finestra di attivazione fino a 180 giorni prima che lo faccia in automatico. La configurazione comunque è a prova di principiante e si completa interamente dal tuo smartphone: acquisti il pacchetto scelto, scarichi l'app Saily, configuri il profilo digitale seguendo la procedura guidata e abiliti il roaming dati per la nuova scheda virtuale. Una volta salito sull'aereo puoi rilassarti, perché il piano dati si attiva automaticamente appena atterri a destinazione.

Grazie all'ecosistema Saily puoi mantenere la stessa eSIM per oltre 200 paesi, con la possibilità di richiedere persino un numero di telefono statunitense per chiamate e SMS se progetti di rimanere molto più a lungo e integra strumenti di protezione per la privacy mettendoti a disposizione anche un'assistenza clienti attiva via chat 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Attiva l'offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Bollette senza sorprese per un anno: con Octopus Fissa 12M blocchi il prezzo di luce e gas
Tech

Bollette senza sorprese per un anno: con Octopus Fissa 12M blocchi il prezzo di luce e gas
Nuova offerta Iliad: 230 giga in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese per sempre
Tech

Nuova offerta Iliad: 230 giga in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese per sempre
Octopus, le tariffe luce e gas a prezzo fisso valide fino al 18 settembre
Tech

Octopus, le tariffe luce e gas a prezzo fisso valide fino al 18 settembre
NeN: bollette come abbonamento fisso, stesso prezzo luce per 10 anni e addio rincaro energetici
Tech

NeN: bollette come abbonamento fisso, stesso prezzo luce per 10 anni e addio rincaro energetici