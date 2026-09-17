Viaggio negli USA? Con l'eSIM di Saily navighi a partire da 3€ e dimentichi il roaming

Hai pianificato un viaggio negli Stati Uniti per piacere, studio o lavoro e vuoi capire come restare connesso a casa senza spendere una fortuna in roaming? Il servizio eSIM di Saily è la soluzione che cercavi e ti propone oggi una serie di pacchetti digitali scontati del 10% e accompagnati dal 3% di cashback.

La gamma di opzioni è infatti modulata su ogni tipologia di permanenza e consumo: per una copertura essenziale puoi partire dal taglio da 1 GB valido 7 giorni a soli 3,14 euro mentre per soggiorni di media durata e utilizzi standard nell'arco di 30 giorni trovi diverse soluzioni competitive: 3 GB a 7,19 euro, 5 GB a 11,24 euro, 10 GB a 18,44 euro e 20 GB a 29,69 euro.

Se invece lavori da remoto, condividi video in continuazione o non vuoi porti limiti di navigazione, il piano a GB illimitati scende a 36,89 euro invece di 40,99 euro: mette a disposizione 5GB al giorno alla massima velocità, continuando poi a navigare senza limiti fino a 1 Mbps per non rimanere mai isolato.

Il piano può essere acquistato con largo anticipo dato che hai una finestra di attivazione fino a 180 giorni prima che lo faccia in automatico. La configurazione comunque è a prova di principiante e si completa interamente dal tuo smartphone: acquisti il pacchetto scelto, scarichi l'app Saily, configuri il profilo digitale seguendo la procedura guidata e abiliti il roaming dati per la nuova scheda virtuale. Una volta salito sull'aereo puoi rilassarti, perché il piano dati si attiva automaticamente appena atterri a destinazione.

Grazie all'ecosistema Saily puoi mantenere la stessa eSIM per oltre 200 paesi, con la possibilità di richiedere persino un numero di telefono statunitense per chiamate e SMS se progetti di rimanere molto più a lungo e integra strumenti di protezione per la privacy mettendoti a disposizione anche un'assistenza clienti attiva via chat 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

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