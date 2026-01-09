Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Viaggio invernale? Non partire senza eSIM: con Saily piani da 2,99 dollari
Piani per oltre 200 destinazioni a prezzi piccolissimi: Saily eSIM è il tuo nuovo compagno di viaggio per le tue prossime vacanze.
Eleonora Busi
Pubblicato il 9 gen 2026
Link copiato negli appunti

Stai organizzando un viaggio invernale? Non restare senza internet: grazie all'offerta Saily eSIM, piattaforma sviluppata dai creatori di NordVPN, hai a disposizione una soluzione pratica e conveniente per restare online ovunque, grazie a piani dati eSIM a prezzo scontato pensati per oltre 200 destinazioni nel mondo.

Scopri l’offerta Saily eSIM

Tutti i vantaggi dell’eSIM Saily

Con Saily è possibile attivare un piano dati eSIM direttamente dallo smartphone, senza SIM fisiche e senza lunghe procedure. I prezzi partono da 2,99 dollari: per te che cerchi una promozione eSIM da viaggio affidabile e trasparente, è l'ideale.

Tra le destinazioni più richieste rientrano la Tailandia, disponibile da 2,99 dollari, gli Emirati Arabi Uniti, l’India, il Brasile, il Pakistan, la Serbia e lo Sri Lanka a partire da 3,99 dollari. Per mete più esclusive come Repubblica Dominicana e Maldive, i piani partono rispettivamente da 8,49 e 14,99 dollari, mantenendo comunque un notevole vantaggio rispetto ai costi di roaming tradizionali.

Uno dei principali punti di forza di Saily è la connessione istantanea: il piano dati si attiva automaticamente all’arrivo a destinazione o, in alternativa, 30 giorni dopo l’acquisto. L’utente può inoltre utilizzare un’unica eSIM per più Paesi, aggiungendo nuove destinazioni direttamente dall’app senza dover reinstallare nulla.

Se superi la soglia dell'80% di Giga disponibili, riceverai una notifica di avviso. Non manca poi il supporto: l’assistenza clienti in chat 24/7 garantisce un aiuto costante, anche in caso di imprevisti durante il viaggio. Saily mette a disposizione piani dati flessibili pensati per adattarsi a ogni esigenza. Sono disponibili soluzioni locali, regionali e globali.

Attiva subito il tuo piano dati Saily eSIM

L’installazione della eSIM Saily è intuitiva e richiede solo pochi tocchi. Dopo aver scelto il piano dati e scaricato l’app, la configurazione avviene seguendo le istruzioni guidate. Il servizio è disponibile solo su dispositivi compatibili con tecnologia eSIM, aspetto da verificare prima dell’acquisto.

Prezzi competitivi, attivazione automatica, ampia copertura internazionale e assistenza continua rendono l’offerta Saily eSIM un'opzione conveniente e affidabile per tutti i tuoi prossimi viaggi. Scegli la tua destinazione, scarica l'app e sei subito pronto a partire con Saily.

