Viaggio in Thailandia? Con Saily hai il 10% di sconto sulle eSIM e resti online senza pagare il roaming

Se nei prossimi mesi prevedi di andare in Thailandia, magari durante il periodo Natalizio per delle festività molto diverse dal solito, avere internet appena atterri è fondamentale per consultare mappe, cercare indicazioni e restare in contatto senza dipendere dalle reti WiFi pubbliche o da SIM locali. Saily ti propone delle eSIM per la Thailandia con piani scontati del 10% e prezzi che partono da appena 2,24 euro per 1GB. Puoi persino scegliere una opzione con giga illimitati da personalizzare come vuoi per durata.

Come vedi dal prospetto qui sopra, Saily prevede diverse configurazioni a seconda delle tue esigenze di viaggio. Puoi scegliere il pacchetto da 3 GB a 4,94€ oppure 5 GB a 6,29€, entrambi validi 30 giorni. Per un utilizzo più intenso, il piano da 10 GB costa 8,99€, mentre quello da 20 GB è disponibile a 16,19€. Tutti questi pacchetti beneficiano dello sconto del 10% rispetto ai prezzi precedenti indicati.

Il piano Illimitato è pensato invece per avere più libertà durante il viaggio: puoi scegliere tra differenti soglie di tempo, da 5 giorni a un massimo di 30, con la consapevolezza che avrai in qualunque caso 5GB al giorno senza limiti di velocità, mentre dopo questa soglia la connessione continua con una velocità fino a 1Mbps.

Avrai la possibilità di preparare tutto prima della partenza: dopo aver acquistato il piano, scarichi l'app Saily, installi la eSIM seguendo le istruzioni e abiliti il roaming dati per la linea acquistata. L'attivazione avviene automaticamente quando arrivi a destinazione. Hai 180 giorni per attivare il piano dopo l'acquisto: in ogni caso, Saily offre assistenza in chat 24 ore su 24, piani per oltre 200 destinazioni e la possibilità di utilizzare la stessa eSIM anche per altri viaggi, aggiungendo nuovi pacchetti.

La soluzione migliore per evitare le esose tariffe di roaming del tuo operatore italiano e arrivare in Thailandia già con la connessione pronta all'uso. Scegli il pacchetto Saily più adatto alla durata della vacanza e al tuo consumo di dati.

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