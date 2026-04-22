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Viaggio all'estero? L'eSIM di Airalo è in sconto del 15%

Con Airalo hai la tranquillità di una eSIM con dati illimitati per restare connesso ad Internet quando sei all'estero, senza cifre folli.
Viaggio all'estero? L'eSIM di Airalo è in sconto del 15%
Con Airalo hai la tranquillità di una eSIM con dati illimitati per restare connesso ad Internet quando sei all'estero, senza cifre folli.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 22 apr 2026
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Stai programmando una vacanza all'estero e non vuoi spendere un patrimonio per rimanere connessi ad Internet? Puoi considerare l'acquisto di una eSIM: una delle migliori è Airalo e adesso è in sconto del 15%.

Come ottenerlo? Basta utilizzare in fase di acquisto il codice promozionale ESIMTECH15. Airalo offre prezzi bassi, dati illimitati e un'ottima copertura di rete: andiamo a scoprirla nel dettaglio.

Vai all'offerta di Airalo

Perché Airalo è una delle migliori eSIM

Non tutti i servizi eSIM offrono ai loro clienti piani con dati illimitati. Airalo si: grazie ai GB senza limiti, potrai navigare in Internet come se fossi da casa con il tuo WiFi o con la tua offerta mobile con tanti dati. Questo è un vantaggio non da poco, ma non è l'unico.

Le oltre 200 destinazioni coperte e la copertura stabile che viene fornita sono le altre caratteristiche che fanno apprezzare questo servizio. Il provider in questione infatti si affida alle reti dei migliori operatori stranieri, a seconda del Paese.

Con Airalo inoltre puoi guadagnare un cashback fino al 10% su ogni nuovo viaggio. La percentuale di rimborso varia in base al numero di eSIM acquistate: maggiore è il numero di viaggi, più alto sarà il valore del cashback che si può guadagnare.

Da menzionare infine il programma referral, con cui è possibile ottenere 3 euro in Airmoney per ogni amico invitato ad usare Airalo e che poi sottoscriverà il servizio.

Per approfittare dello sconto è sufficiente andare sul sito di Airalo, selezionare la destinazione scelta e prima di acquistare il piano inserire il codice sconto.

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