Viaggio all'estero in programma? Questa è la VPN da mettere in valigia per navigare in sicurezza

In vista di un viaggio all'estero, tra fine aprile e inizio maggio 2026, è necessario munirsi di una VPN illimitata, per proteggere il traffico dati e navigare in sicurezza e senza blocchi geografici. La soluzione giusta su cui puntare oggi è NordVPN, ora disponibile in offerta con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

La VPN giusta da scegliere oggi

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa e illimitata. Tra le caratteristiche del servizio troviamo la possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso a Internet sicuro anche quando si sta utilizzando una rete non privata. Da segnalare anche una politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento e di raccolta dei dati di utilizzo. Il servizio, inoltre, propone un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, in modo da poter scegliere un server situato in un altro Paese e aggirare eventuali blocchi su base geografica e censure online. La VPN può essere utilizzata da 10 dispositivi in contemporanea per un solo account, in modo da poter navigare in sicurezza da tutti i propri dispositivi. Da segnalare che la connessione avviene sempre senza limitazioni di banda e di traffico dati.

Con la promozione in corso, NordVPN è ora disponibile in sconto con un prezzo ridotto a 2,99 euro al mese. L'offerta è legata all'attivazione del piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Si tratta di un'occasione ottima per chi ha bisogno di una VPN illimitata e sicura da utilizzare in viaggio. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

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