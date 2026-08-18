Viaggio all'estero con NordVPN: VPN illimitata e 3 GB gratis per navigare

In vista di un viaggio all'estero è utile avere una VPN illimitata e sicura, in modo da navigare con la protezione della crittografia e poter sfruttare un modo semplice per aggirare blocchi su base geografica. In aggiunta, serve trovare un modo conveniente per poter avere Internet all'estero.
La soluzione giusta per soddisfare queste due necessità arriva da NordVPN. Per tutti i nuovi utenti, infatti, è possibile attivare il piano da 28 mesi della VPN (con il codice promo BLAZE4MO che aggiunge 4 mesi extra al piano biennale) con un prezzo ridotto a 3,33 euro al mese.
La promo include un coupon per avere una eSIM Saily con 3 GB gratis. Si tratta di una combinazione vincente. L'offerta include una garanzia di rimborso di 30 giorni. Per sfruttare la VPN basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il link qui di sotto.
Cosa prevede l'offerta di NordVPN
Con NordVPN è possibile sfruttare una VPN illimitata che garantisce la possibilità di criptare il traffico dati durante l'utilizzo. Di conseguenza, per chi usa il servizio, l'accesso a Internet avviene in sicurezza anche quando si sta navigando da una rete non privata.
Da segnalare anche la possibilità di sfruttare una politica no log che elimina il tracciamento dell'attività. L'uso della VPN prevede anche la possibilità di navigazione da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda.
NordVPN mette a disposizione dei suoi utenti un network di migliaia di server, con possibilità di aggirare blocchi su base geografica per navigare senza censure grazie allo spostamento dell'IP in un altro Paese.
L'offerta in corso, che riduce il costo della VPN a 3,33 euro al mese, rappresenta un'occasione ottima, anche in considerazione della presenza di una eSIM Saily con 3 GB extra gratuita. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.
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