Viaggiare lavorando: perché pCloud è il miglior alleato

Tra le figure che sono andate più diffondendosi negli scorsi anni - in particolare dopo l'emergenza pandemica - c'è quella del nomade digitale. Si tratta di professionisti in grado di offrire servizi a distanza, come sviluppatori web, grafici, copywriter, traduttori o consulenti, e che al tempo stesso conducono uno stile di vita nomade, spostandosi e vivendo in luoghi diversi senza essere legato a un ufficio o a una sede fissa. Se sei un lavoratore da remoto, saprai quanto sia importante avere gli strumenti giusti per poter svolgere il tuo lavoro in modo efficiente e produttivo. Non c'è dubbio che PC e smartphone siano fondamentali, ma non sempre sono sufficienti: ecco perché ti consigliamo pCloud.

pCloud è un utilissimo servizio di cloud storage che ti permette di avere sempre con te un luogo sicuro ed efficiente per archiviare i tuoi file e documenti: l'ideale per chi lavora viaggiando, in quanto offre un hub centrale per tutti i tuoi file, garantendo al contempo una protezione contro furti o guasti. Questo servizio cloud ti offre tutto ciò che serve per lavorare in modo produttivo e sicuro, senza dover preoccuparti di spese aggiuntive. Infatti, una volta acquistato lo spazio cloud sarà tuo per sempre. I prezzi, una tantum, partono da 199 euro per 500 GB spazio, 399 euro per 2 TB e 1.190 euro per 10 TB.

pCloud offre molte funzionalità che ti semplificheranno la vita da nomade digitale, tra cui la sincronizzazione automatica tra dispositivi, il backup automatico, la condivisione dei file tramite link o cartelle condivise, l'integrazione di un player audio e video e una gestione intuitiva dei file. Inoltre, tutti i tuoi dati sono protetti da crittografia AES a 256 bit e da protocollo TLS/SSL.

Altri strumenti per nomadi digitali

Oltre a pCloud, ti consigliamo altri due strumenti che potrebbero tornarti utili se sei un professionista sempre in viaggio. Il primo è Trello, un'applicazione di organizzazione affidabile ed efficace. Con la sua semplice interfaccia grafica e le intuitive schede colorate, Trello ti consente di gestire i tuoi progetti e compiti in modo facile e veloce, sia che tu sia in ufficio o in movimento con il tuo smartphone.

Il secondo, utilissimo, strumento è Evernote: perfetto per prendere nota di tutto, ovunque ti trovi, in modo facile e veloce. Grazie all'interfaccia grafica minimal e alle funzionalità avanzate, Evernote ti permette di prendere appunti, selezionare testi dal web e scansionare documenti in modo semplice e immediato, sincronizzandoli tra più dispositivi.

