Viaggiare gratis non è più utopia con il programma RevPoints di Revolut

Fino a quando si tratta di organizzare una gita fuori porta la domenica, le spese rimangono contenute. Il discorso cambia quando si pianifica un viaggio all'estero: in questo caso, tra volo e hotel, la spesa lievita in modo considerevole, tanto da spingere la maggior parte delle persone a rinunciarvi.

In loro aiuto arriva RevPoints, il programma gratuito dell'app finanziaria Revolut (qui l'iscrizione) che offre fino a un punto per ogni euro speso con la carta associata al proprio conto Revolut. Questi punti poi si possono convertire per riscattare miglia aeree gratuite, nonché sconti sulle migliori strutture disponibili nella sezione Soggiorni. Ed ecco dunque che viaggiare gratis non è più utopia.

RevPoints: il programma gratuito di Revolut per chi ama i viaggi

I punti di RevPoints possono essere trasformati in miglia aeree, soggiorni ed esperienze, oltre che in prodotti da acquistare.

Con oltre 30 compagnie partner, tra cui figurano colossi come KLM, Air France, Iberia e British Airways, la possibilità di convertire in miglia aeree i punti accumulati con la carta Revolut apre letteralmente nuovi orizzonti. Per ogni punto è possibile ottenere un miglio, e se si calcola che in base al piano scelto il programma RevPoints offre fino a un punto per ogni euro, si può facilmente intuire come grazie a Revolut si abbia l'opportunità di volare gratis.

A questo poi si aggiungono gli sconti sulle strutture presenti nella sezione Soggiorni, che comprendono anche chalet e castelli da sogno. Con 5.000 punti, ad esempio, è possibile ottenere fino a 100 euro di sconto, consentendo così di risparmiare su uno dei costi più importanti del proprio budget.

RevPoints è disponibile con tutti i piani del conto Revolut. Per aprirne uno è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale.





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione