Viaggiare gratis è possibile con Revolut e i RevPoints: ecco come fare

Revolut è oramai un punto di riferimento del mercato bancario in Italia, grazie a un'offerta ricca di vantaggi e altamente personalizzabile, con la possibilità di scegliere anche la versione Standard con canone zero, per eliminare qualsiasi costo di mantenimento.

Oggi c'è un motivo in più per scegliere Revolut: l'istituto, infatti, mette a disposizione dei suoi clienti il programma gratuito RevPoints che consente di accumulare punti per ottenere ricompense. I punti vengono ottenuti, semplicemente, utilizzando la carta Revolut, sempre abbinata al conto senza costi aggiuntivi.

Il rapporto tra punti e euro spesi cambia in base alla versione di Revolut scelta: si parte da 1 punto per ogni 10 euro con il piano Standard a canone zero e si arriva fino a 1 punto per ogni euro speso, con la versione Ultra. Con i punti accumulati è possibile viaggiare gratis, ottenendo miglia aeree e sconti su soggiorni ed esperienze.

Per accedere al programma RevPoints è sufficiente aprire un nuovo conto Revolut, scegliendo tra le varie opzioni disponibili. Il piano è sempre gratuito ed è accessibile direttamente dall'app. Per maggiori dettagli e per completare l'apertura del conto basta visitare il sito ufficiale di Revolut accessibile di seguito.

Conto Revolut: la scelta giusta, anche per viaggiare gratis

Revolut è disponibile in più versioni, a partire dal piano Standard a canone zero. Tutte hanno una carta abbinata per pagamenti e prelievi (in base al piano scelto, c'è un importo massimo prelevabile senza commissioni). Ci sono poi i bonifici istantanei senza commissioni ed è possibile sfruttare il cambio valuta senza commissioni (illimitato con i piani premium).

L'istituto propone tanti altri vantaggi (con l'accesso agli investimenti, la possibilità di ottenere prestiti personali e molto altro). Il programma RevPoints fa la differenza, permettendo di accumulare punti semplicemente utilizzando la carta. In questo modo è possibile riscattare miglia aeree, ottenere sconti su soggiorni e esperienze ma anche sconti su store partner.

Per aprire il conto con Revolut basta seguire una semplice procedura online:





