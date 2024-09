Viaggiare gratis con Revolut: aerei e soggiorni a costo zero con i RevPoints

Con Revolut è possibile accedere a un conto con carta abbinata ricco di vantaggi e con la possibilità di scegliere il piano più adatto alle proprie necessità, partendo dalla versione Standard a canone zero che permette di gestire le spese senza alcun costo di mantenimento.

Trai vantaggi inclusi, senza costi, per i clienti Revolut c'è il programma RevPoints che permette di accumulare punti in base agli acquisti effettuati con carta. I punti raccolti potranno poi essere utilizzati per accedere a diversi vantaggi.

Con Revolut e i suoi RevPoints è possibile viaggiare gratis o anche solo ridurre in modo netto i costi di un viaggio.Il sistema è semplice: i RevPoints possono essere convertiti in miglia aeree, per ridurre il costo dei voli, oppure in soggiorni e esperienze, andando a ridurre il costo del viaggio.

Per sfruttare il programma è sufficiente aprire un conto Revolut. Il rapporto tra euro spesi e punti accumulati cambia in base alla versione scelta del conto. Con il piano Standard a canone zero, ad esempio, si può ottenere un punto ogni 10 euro di spesa. Questo rapporto si riduce fino ad arrivare a 1:1.

Per aprire il conto Revolut basta seguire il link qui di sotto.

Conto Revolut: viaggiare gratis è possibile

Con i RevPoints è possibile accumulare punti in base agli euro spesi con carta: il rapporto varia in relazione al tipo di conto scelto. Il piano base, Revolut Standard, prevede un rapporto di un punto per ogni 10 euro di spesa.

Tutte le versioni di Revolut prevedono un conto con una carta abbinata, utilizzabile per acquisti, anche tramite wallet digitali, e prelievi. I bonifici sono senza commissioni ed è possibile accedere a tanti vantaggi aggiuntivi, come il cambio valuta senza commissioni.

Una volta accumulati, i RevPoints possono essere spesi per miglia aeree, soggiorni, esperienze oltre che per ottenere sconti presso store partner. Per un quadro completo sulle opzioni disponibili e per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione