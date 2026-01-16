Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Viaggiare connessi senza roaming: l’eSIM Saily
Saily è una eSIM internazionale supportata da NordVPN che offre piani dati flessibili, sicuri e senza roaming, ideali per viaggiatori, nomadi digitali e professionisti in mobilità.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 16 gen 2026
Saily si distingue come risposta concreta a un’esigenza di ogni viaggiatore: avere GIGA affidabili, immediati e a costi controllati. Grazie alle eSim di Saily puoi evitare finalmente i costi di roaming, qualunque sia la tua destinazione nel mondo, con piani a partire da 2,99$.

Attiva la tua eSim con Saily

Supportata dall’ecosistema NordVPN, Saily nasce con un’impostazione orientata alla sicurezza, alla semplicità d’uso e alla trasparenza tariffaria.

Cos’è Saily e come funziona

Saily è un servizio eSIM che consente di acquistare piani dati mobili internazionali senza ricorrere a SIM fisiche. Una volta scaricata l’app, basta scegliere la destinazione, selezionare il piano GIGA più adatto e installare la eSIM in pochi tocchi. Il piano si attiva automaticamente all’arrivo a destinazione, eliminando attese, configurazioni complesse o sorprese in bolletta.

GIGA flessibili per ogni tipo di viaggio

Dagli  Stati Uniti alla Thailandia, passando per Europa e Asia, Saily offre piani locali, regionali e globali, con prezzi che partono da pochi dollari. La possibilità di ricaricare la stessa eSIM per più viaggi rende il servizio particolarmente adatto a nomadi digitali, professionisti in trasferta e viaggiatori frequenti.

Sicurezza e navigazione protetta

Oltre alla connettività, Saily integra funzionalità di protezione avanzata: blocco degli annunci, protezione web e posizione virtuale contribuiscono a una navigazione più sicura, soprattutto quando si viaggia e si evitano reti Wi-Fi pubbliche poco affidabili.

Perché scegliere Saily

  • Un’unica eSIM riutilizzabile per più viaggi, ricaricabile direttamente dall’app

  • Avvisi automatici quando si supera l’80% del consumo dati

  • Opzioni per viaggiare ovunque nel mondo e piani a partire da 2,99$

Un’esperienza pensata per viaggiare senza stress

Con valutazioni elevate su Trustpilot e sugli store digitali, Saily punta su un’esperienza fluida: installazione rapida, attivazione automatica e assistenza accessibile direttamente dall’app. Una soluzione pratica per chi vuole restare connesso, lavorare o orientarsi in tempo reale, senza perdere tempo in aeroporto o nei negozi locali. Per conoscere l'offerta completa di Saily clicca qui.

 

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

