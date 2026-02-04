Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Viaggiare connessi con Saily: internet globale, zero roaming

Saily è il servizio eSIM dei creatori di NordVPN che offre connessione mobile globale, sicura e immediata in oltre 200 destinazioni, eliminando roaming e SIM fisiche.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 4 feb 2026
Quando si viaggia, la connessione non serve solo a navigare: serve a orientarsi, lavorare, pagare, comunicare. Grazie a  Saily, finalmente è possibile viaggiare connessi in oltre 200 paesi, senza  incorrere in tariffe di roaming e senza dover acquistare nuove Sim locali.
Una nuova idea di connettività

Nessuna SIM fisica, nessuna ricerca affannosa di un operatore locale, nessun costo di roaming fuori controllo. Tutto avviene prima di partire o in pochi istanti direttamente dal telefono. Grazie a Saily con  una sola eSIM è possibile connettersi in oltre duecento destinazioni con tariffe a partire da pochi euro, scegliendo piani dati che vanno da pochi gigabyte fino a soluzioni illimitate. L’attivazione è automatica: si atterra, il telefono si collega e la rete è subito disponibile. Un’esperienza pensata per chi viaggia spesso, ma anche per chi vuole semplicemente muoversi senza complicazioni.

Un'altro punto di forza di Saily sta nella continuità. Non è necessario cambiare eSIM a ogni paese: la stessa resta valida e può essere aggiornata aggiungendo nuove destinazioni direttamente dall’app. Questo rende il servizio ideale non solo per i viaggi singoli, ma anche per itinerari complessi, viaggi multi-paese o lunghi periodi all’estero.

A rendere l’esperienza ancora più solida contribuisce l’attenzione alla sicurezza. Dietro Saily c’è un’infrastruttura pensata per garantire stabilità, protezione e assistenza costante, con un supporto clienti sempre disponibile. Un dettaglio che può fare  la differenza quando ci si trova dall’altra parte del mondo.

Nel confronto con le SIM tradizionali, l’eSIM rappresenta un cambio di paradigma. Non solo per la comodità dell’attivazione da remoto, ma anche per un approccio più sostenibile e moderno, che elimina supporti fisici e procedure complesse. Saily interpreta questo cambiamento con un’interfaccia intuitiva e una proposta chiara, senza complessità tecniche. Per conoscere l'offerta completa di Saily clicca qui.

