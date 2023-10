VIAGGIA SENZA PREOCCUPAZIONI: bagaglio GRATIS, Zaino adatto a tutti i voli

In vista del lungo ponte dei morti, Amazon applica uno sconto molto interessante sullo zaino adatto a tutti i voli e alle compagnie aeree: 30% per un prezzo finale di 34,95€.

Lo zaino per viaggiare gratis è in sconto del 30%

Lo zaino Manhattan Stowaway è una soluzione di bagaglio versatile progettata per soddisfare le restrizioni di Ryanair (e non solo) e offrire comfort, organizzazione e stile per i viaggiatori. Con dimensioni di 40x20x25 cm, questo zaino è perfettamente adattato alla franchigia massima di Ryanair, consentendo di riporlo sotto il sedile. Inoltre, quando si giunge a destinazione, si trasforma in una pratica borsa da giorno.

La cinghia dello zaino è ergonomicamente progettata per garantire un comfort ottimale, offrendo la flessibilità di essere indossata come zaino da viaggio o come borsa a tracolla grazie alla tracolla staccabile inclusa.

La struttura organizzativa è notevole, con una tasca tecnologica posteriore adatta a iPad e tablet, perfetta per i viaggiatori d'affari. Le tasche interne 3D consentono un'organizzazione superiore del bagaglio, aiutando a rispettare le restrizioni di Ryanair sul bagaglio a mano. Inoltre, il vano principale con chiusura a chiave e la tasca frontale ad accesso rapido per i biglietti mantengono gli oggetti essenziali a portata di mano.

Il design elegante in twill con rivestimento UV ed eco-suede combina l'aspetto sofisticato con la robustezza. La possibilità di passaggio posteriore per i bagagli consente di combinare il Manhattan Stowaway con una valigia da cabina. Infine, Cabin Max offre una garanzia di tre anni su tutti i loro zaini da viaggio, dimostrando la fiducia nella qualità e durata del prodotto.

Amazon applica uno sconto del 30% sullo zaino da viaggio per un costo finale d'acquisto di 34,95€.

