Viaggia in tutto il mondo senza pagare il roaming: scopri Saily eSIM

Saily è un servizio di eSIM, SIM digitali che si installano sul proprio smartphone compatibile senza necessitare il cambio di quella fisica, che permette di attivare un piano dati internet per oltre 200 destinazioni in tutto il mondo: così non sarai costretto a pagare il roaming al tuo operatore e potrai continuare a rimanere connesso a casa con le migliori velocità possibili.

Saily risolve il problema del roaming proponendosi come l'alternativa definitiva di pacchetti dati per l'estero: potrai dimenticare la noia di dover cercare una rete WiFi pubblica o l'acquisto di una SIM locale. Con questo servizio avviene tutto in maniera digitale e fluida già prima della partenza, garantendoti piani dati convenienti per oltre 200 destinazioni tramite un vasto catalogo di soluzioni locali, regionali e addirittura globali.

Iniziare è semplice: ti basta scaricare l'app, scegliere la meta, acquistare il piano dati più adatto alle tue esigenze ed effettuare il setup seguendo le istruzioni. Una volta attivato, la connessione si abiliterà automaticamente al tuo arrivo a destinazione o, in alternativa, 30 giorni dopo l'acquisto.

Il grande vantaggio è quello di avere un'unica eSIM per tutti i paesi: non dovrai quindi ripetere la procedura ogni volta, ma semplicemente scegliere una nuova destinazione e un nuovo piano dati direttamente dall'applicazione. In ogni caso, per qualsiasi problema ci sarà a tua disposizione un servizio clienti sempre operativo a qualsiasi ora del giorno e della notte.

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