Viaggia in tutto il mondo connesso grazie alle eSIM Saily: qualità e prezzo al top

Quante volte ti sei dovuto arrangiare all'estero cercando una SIM fisica da acquistare sul momento per poter utilizzare Internet liberamente? Quei giorni sono finiti: le eSIM sono la rivoluzione degli ultimi anni e Saily ne è pioniera con i suoi piani economici e accessibili da oltre 200 Paesi nel mondo. Non hai mai provato Saily? Per te c'è un coupon del 5% sul tuo primo ordine.

Perché utilizzare un'eSIM all'estero?

La tecnologia eSIM proposta da Saily è pensata per garantire il massimo della comodità e velocità di connessione a chi ama viaggiare, specialmente al di fuori dell'Unione Europea dove il roaming non è contemplato. Zero configurazioni complicate: basta scaricare l'app Saily, installare il piano acquistato e sarai già pronto a navigare.

L'attivazione è istantanea al tuo arrivo nel Paese scelto. In alternativa, il piano si attiva automaticamente entro 30 giorni. Uno tra i vantaggi più interessanti di Saily, che la contraddistingue dalla concorrenza, è la possibilità di aggiungere più Paesi direttamente dall'app. Comodo se, ad esempio, il tuo volo ha uno o più scali.

Un piccolo extra, a dire il vero molto comodo, è l'avviso di utilizzo dati: riceverai infatti notifiche quando hai consumato oltre l'80% del tuo piano. Così, se ne hai bisogno, potrai acquistare dati aggiuntivi. Per qualsiasi problema, Saily mette a disposizione assistenza clienti 24/7. Ti consigliamo infine di verificare che il tuo smartphone sia compatibile con la tecnologia eSIM prima di acquistare un piano.

Che tu stia pianificando una vacanza rilassante oppure un tour fra più Paesi, Saily ha il piano eSIM di cui hai bisogno. Scegli fra oltre 200 destinazioni disponibili e non restare mai senza Internet, ovunque tu sia nel mondo. Se sei un nuovo utente, ricevi uno sconto immediato del 5%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.