Viaggia fino a 2,5 Gbps a partire da 17,69 euro al mese con Aruba Fibra

Internet ad alta velocità, senza compromessi e a un prezzo imbattibile? Ci pensa Aruba a proporti l'offerta giusta, a partire da soli 17,69 euro al mese per i primi 6 mesi e senza alcun costo di attivazione. In più, ricevi anche uno sconto del 70% sull'acquisto di Aruba Drive, una soluzione cloud affidabile e senza limiti.

Velocità e affidabilità con Aruba Fibra

Aruba Fibra ti permette di accedere alla tecnologia FTTH a costi ridotti, garantendoti velocità di download fino a 2,5 Gbps e upload fino a 1 Gbps. Ti basta scegliere la soluzione che meglio si adatta alle tue esigenze.

Con Aruba All-in Promo, a soli 19,89 euro al mese per 6 mesi, non solo avrai a disposizione la connessione veloce in fibra ottica ma riceverai anche un router Wi-Fi e chiamate nazionali illimitate, tutto incluso nella tariffa. Nessun costo di attivazione o migrazione e avrai anche la possibilità di mettere in pausa la tua connessione grazie all'opzione Stop&Go.

Per chi preferisce una soluzione più personalizzabile, c'è Aruba Promo a soli 17,69 euro al mese per sei mesi: avrai la libertà di selezionare e aggiungere i servizi extra che preferisci (ovviamente con dei costi aggiuntivi), secondo le tue necessità. Anche in questo casso non dovrai sostenere alcun costo di attivazione o migrazione e potrai accedere all'opzione Stop&Go.

Attivare la tua fibra con Aruba è semplicissimo: scegli il metodo di pagamento che preferisci tra addebito diretto su conto corrente, carta di credito o conto PayPal. Verifica la copertura e scopri la migliore tecnologia disponibile per il tuo indirizzo. Dopodiché Aruba fisserà un appuntamento con te quando ti è più comodo. Una volta installata la linea o effettuata la migrazione, potrai navigare fino a 2,5 Gbps di velocità.

Attivando Aruba Fibra hai diritto anche a uno sconto del 70% su Aruba Drive, la soluzione integrata per archiviare e condividere i tuoi file in uno spazio cloud illimitato. Un'opportunità unica che garantire sicurezza e accessibilità costante a tutti i tuoi dati, personali oppure di lavoro.

