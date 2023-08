Viaggia con 1TB in più con l'Hard Disk esterno Toshiba in OFFERTA!

Un hard disk esterno di questi tempi è spesso la soluzione ideale per trasportare i propri dati ovunque, per uso personale o per condividere contenuti con li amici, o magari quando ci si sposta spesso per lavoro. Se stai cercando un buon prezzo, sappi che su eBay puoi acquistare l'hard disk esterno Toshiba Canvio Basics risparmiando un bel gruzzolo.

Ebbene, da oggi su eBay in offerta trovi l'hard disk esterno Toshiba Canvio Basics da 1TB a soli 44,99€, prezzo che equivale a uno sconto del 14% sul prezzo di base, e che ti farà risparmiare circa 14,00€.

Lo spazio di cui hai bisogno

Come ti abbiamo già anticipato, si tratta di un hard disk ha uno spazio di archiviazione di 1TB, che potrai sfruttare per trasportare una mole davvero considerevole di dati sempre con te, e con un ingombro nella vostra borsa davvero minimo.

Inoltre l'hard disk esterno Toshiba Canvio Basics è anche estremamente facile da usare grazie alla funzione Plug and Play, che non richiede di installare alcun driver. Collegalo tramite USB al dispositivo che stai utilizzando, ed è fatta! Ti ricordiamo infine che con eBay potrai scegliere se restituire il prodotto entro 30 giorni.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.