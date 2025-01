Viaggia all’estero senza stress con la carta Revolut per tassi di cambio reali

Se hai già viaggiato all’estero ti sarà capitato di aver effettuato pagamenti nei vari negozi di quella località e poi esserti reso conto di aver speso di più perché sono stati applicati tassi di cambio sfavorevoli. Se invece è la prima volta che stai pianificando un viaggio fuori dai confini nazionali è opportuno sapere che anche quando prelevi contanti dagli ATM potresti vederti applicare delle commissioni molto elevate. Con Revolut tutto questo problema non esiste più grazie alla carta associata per rispondere a tutte le necessità dei viaggiatori.

Gli strumenti per viaggiare in sicurezza di Revolut

Revolut, infatti, mette a disposizione una carta con la quale spendere all’estero nella valuta locale, ma senza andare incontro a commissioni aggiuntive o tassi di cambio sfavorevoli. In questo modo l’esperienza d’acquisto all’estero non è solo conveniente, ma anche sicura. Con Revolut è possibile viaggiare comodamente e senza stress tenendo sotto controllo tutte le spese.

Inoltre, in caso di transazioni sospette, Revolut invia notifiche per richiedere una verifica aggiuntiva. In questo modo, è possibile intervenire tempestivamente in caso di problemi. Un modo efficace per contrastare le truffe e proteggere i propri risparmi. Inoltre è possibile inviare e ricevere denaro in oltre 160 Paesi dividendo le spese così da risparmiare sulle commissioni.

Aprire un conto Revolut conviene anche per i 10€ di cashback che è possibile ottenere registrandosi al sito ed effettuando il primo pagamento con la carta (sia virtuale che fisica e associandola ai wallet digitali come Apple Pay e Google Pay). Inoltre dalla fine dello scorso anno Revolut è una banca italiana con la possibilità per tutti di ottenere l’IBAN italiano per accreditare lo stipendio e ottenere tutti i vantaggi associati.

Revolut è la soluzione ideale per chi vuole viaggiare senza pensieri e senza spendere una fortuna. Grazie ai tassi di cambio reali e alle numerose funzionalità dedicate (come gli sconti sulle aree lounge) il conto e la carta Revolut si rivelano per tutti coloro che amano muoversi all’estero.





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione