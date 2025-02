Viaggi spesso in Europa? Con Spusu hai tariffe flessibili e senza sorprese

Nel mercato della telefonia mobile, la trasparenza e la flessibilità sono elementi fondamentali, soprattutto per chi si trova a viaggiare frequentemente. Se viaggi spesso all'estero e cerchi una connessione affidabile, un’ampia disponibilità di dati senza costi imprevisti, Spusu potrebbe essere la soluzione. Cono tariffe chiare, senza rimodulazioni e con vantaggi esclusivi come l’accumulo dei dati inutilizzati e le chiamate incluse in UE e Regno Unito.

Una soluzione per chi lavora ovunque

Per chi è spesso in viaggio tra diversi Paesi europei, avere un piano tariffario con un elevato volume di dati e la possibilità di chiamare senza costi aggiuntivi è essenziale. Tra le offerte più interessanti, Spusu 150 XL 5G include 150 GB di traffico dati, minuti illimitati e 500 SMS a 7,89 euro al mese, con la possibilità di navigare su rete 5G per prestazioni ottimali.

Questa soluzione è ideale per chi utilizza quotidianamente strumenti di comunicazione digitale, come videoconferenze e trasferimenti di file di grandi dimensioni. Inoltre, grazie alla riserva dati, i gigabyte non utilizzati vengono accumulati per il mese successivo, garantendo una gestione più flessibile del consumo.

Tariffe trasparenti e senza costi nascosti

Oltre al piano dedicato ai professionisti in movimento, Spusu propone diverse opzioni per adattarsi a varie esigenze:

Spusu 10 : 10 GB, 1.000 minuti e 200 SMS a 4,98 euro al mese .

: 10 GB, 1.000 minuti e 200 SMS a . Spusu 150 XL : 150 GB, minuti illimitati e 500 SMS a 5,98 euro al mese .

: 150 GB, minuti illimitati e 500 SMS a . Spusu 1: 1 GB, 100 minuti e 100 SMS a 3,98 euro al mese, per chi necessita di un piano base.

Tutte le offerte includono chiamate gratuite in UE e UK, assenza di rimodulazioni e la possibilità di cambiare piano gratuitamente una volta al mese.

Connessione veloce e servizi avanzati

Spusu opera su reti 4G+ e 5G, offrendo velocità fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Per chi utilizza più dispositivi o preferisce una gestione digitale della propria SIM, è disponibile anche la eSIM, che consente di attivare un numero senza una scheda fisica. Per conoscere l'offerta completa di Spusu clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.