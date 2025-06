Viaggi, social e musica: scegli Lyca Mobile e dimentica le ricariche continue

Estate vuol dire mare, viaggi, concerti e... giga! Se stai cercando una tariffa mobile che non prosciughi il portafoglio ma ti permetta di restare connesso ovunque, Lyca Mobile è l’alleato giusto per te.

Con 150GB di internet, minuti e SMS illimitati, più 8GB in roaming UE per continuare a navigare anche all’estero, spendi solo 5,99€ al mese con rinnovo automatico. Una cifra perfetta per chi ha un budget studentesco o vuole semplicemente tenere tutto sotto controllo - senza rinunciare a nulla.

Lyca Mobile: flessibilità, giga e zero stress

E se sei tra quelli che consumano giga come fossero granite in spiaggia, c’è anche la Italy Pink: 200GB, minuti e SMS illimitati, 9GB in roaming UE, tutto a 6,99€ al mese. Solo un euro in più per 50GB extra: perfetta per chi vive di streaming, TikTok, Spotify e videochiamate con gli amici, anche dall’ombrellone. Ecco perché sempre più studenti e giovani la scelgono:

eSIM inclusa - dimentica le SIM fisiche: puoi attivare la tua offerta in pochi minuti direttamente dal telefono. Più comodo di così?

- dimentica le SIM fisiche: puoi attivare la tua offerta in pochi minuti direttamente dal telefono. Più comodo di così? Piani internazionali - che tu stia facendo un Erasmus, un viaggio in Europa o semplicemente vuoi sentire amici e familiari all’estero, Lyca ha tariffe pensate anche per chiamare fuori dai confini senza sorprese.

- che tu stia facendo un Erasmus, un viaggio in Europa o semplicemente vuoi sentire amici e familiari all’estero, Lyca ha tariffe pensate anche per chiamare fuori dai confini senza sorprese. Ottima copertura - ti muovi spesso tra città, casa dei nonni e viaggi con gli amici? Nessun problema: Lyca Mobile si appoggia a reti solide per garantirti una connessione veloce ovunque tu sia.

Vai sul sito ufficiale di Lyca Mobile, scegli la tua offerta estiva preferita e attiva la SIM in pochi click. Puoi optare per la SIM classica o direttamente per la eSIM digitale. Nessuna burocrazia, nessun vincolo: solo libertà, giga e convenienza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.