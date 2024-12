Viaggi all’estero in programma? Ecco la carta all inclusive per tutte le esigenze

Viaggiare è sempre un’esperienza stimolante, interessante e affascinante, ma che prevede anche una serie di difficoltà. I pagamenti con una valuta estera, il rischio di fare confusione con il cambio, le criticità legate ai voli e alle eventuali necessità sanitarie in un Paese straniero. Per semplificare ogni viaggio in qualsiasi Paese del mondo HYPE Premium include nel canone la carta Mastercard World Elite. Ecco come ottenerla a condizioni esclusive.

Assicurazioni e accesso prioritario negli aeroporti con la carta HYPE Premium

Aprendo il conto HYPE Premium si riceve una carta di debito Mastercard World Elite da utilizzare durante ogni viaggio. La carta, infatti, offre la copertura delle spese mediche in caso di necessità, ma anche il rimborso del biglietto aereo in caso di ritardo del volo o di smarrimento dei bagagli. Per rendere l’esperienza di viaggio ancora più esclusiva con la carta Mastercard World Elite associata al conto HYPE si ottiene l’accesso a più di 1100 lounge negli aeroporti internazionali di tutto il mondo. Negli aeroporti italiani di Roma Fiumicino, Milano Linate, Napoli, Catania, Olbia e Torino si ha gratuitamente anche il Fast Track per velocizzare l’accesso ai controlli di sicurezza.

Sempre con la Mastercard World Elite si può pagare e prelevare denaro contante in qualsiasi valuta in ogni Paese del mondo senza alcun costo aggiuntivo. Non ci sono commissioni né costi nascosti, tutto trasparente e chiaro sin dal primo momento.

In caso di problemi con la carta o con il conto corrente l’assistenza clienti HYPE è attiva tutti i giorni della settimana e raggiungibile sia tramite telefono che e-mail, live chat e WhatsApp.

Con HYPE Premium ogni viaggio ha meno rischi e più opportunità. Inoltre inclusi nel canone del conto ci sono anche i bonifici istantanei e la ricarica illimitata della carta. Tanti vantaggi da sfruttare sia in viaggio che durante la vita di tutti i giorni.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi