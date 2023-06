Viaggi all'estero? Con Revolut Premium l'assicurazione è inclusa

L'estate è alle porte e molti di noi stanno pianificando un viaggio all'estero. Ma tra le prenotazioni dei voli, la scelta dell'itinerario e la ricerca delle attrazioni da visitare, c'è un aspetto che potrebbe sfuggire facilmente alla nostra attenzione: l'assicurazione di viaggio. Fortunatamente, c'è una promozione last minute se hai dimenticato di sottoscriverne una: Revolut offre infatti tre mesi di Premium a costo zero, piano che include anche una copertura viaggio/medica/dentistica gratuita.

Il valore di una copertura assicurativa di viaggio

Quando ci si avventura in viaggi internazionali, è importante essere preparati per gli imprevisti. Che si tratti di un volo annullato, una valigia smarrita o spese mediche impreviste, l'assicurazione di viaggio può alleviare lo stress e proteggerti da spese finanziarie inaspettate. Ecco perché è essenziale affidarsi a un piano di assicurazione affidabile.

Una delle opzioni più convenienti e complete sul mercato è offerta da Revolut. Questa innovativa piattaforma finanziaria offre una promozione esclusiva: tre mesi di Premium gratuiti, che includono anche una copertura assicurativa di viaggio. Per usufruire di questa offerta, tutto ciò che devi fare è aprire un conto Revolut ed effettuare l'upgrade al piano Premium a costo zero.

L'assicurazione di viaggio offerta da Revolut è completa e ti offre una protezione a 360 gradi. Questa polizza si applica a viaggi annullati, interrotti o ritardati, bagagli smarriti, danneggiati o arrivati in ritardo, spese mediche all'estero, franchigia per il noleggio auto e persino agli sport invernali ed estremi. Inoltre, la copertura si estende anche ai figli idonei, a condizione che siano in viaggio con il titolare del conto.

Requisiti per accedere alla copertura

Per beneficiare della copertura viaggio inclusa nel piano Premium, ci sono alcuni requisiti da rispettare. È necessario essere residenti nel Regno Unito o nello Spazio Economico Europeo (escludendo Gibilterra e Svizzera), essere titolare di un conto Revolut e avere almeno 18 anni di età. Inoltre, la residenza principale deve essere nel Paese in cui è stato aperto il conto Revolut.

Oltre alla copertura assicurativa di viaggio, il piano Premium di Revolut offre una serie di vantaggi: cambi valuta illimitati in oltre 29 valute, ottenere fino al 10% di cashback sulle prenotazioni di soggiorni, inviare denaro gratuitamente, effettuare bonifici nazionali illimitati e prelevare fino a 400 euro al mese senza commissioni dai bancomat della rete a livello nazionale. Inoltre, avrai a disposizione una carta Premium esclusiva e personalizzabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.