VIABUY è un servizio finanziario della società Dock Financial S.A., con sede in Lussemburgo. La particolarità di VIABUY è di offrire ai suoi clienti un conto online con IBAN personale e una carta prepagata senza avere alcun legame con un istituto bancario. Questo significa che per aprire un conto è sufficiente una semplice registrazione senza reddito dimostrabile o verifica di solvibilità, con una procedura che dura meno di otto minuti. In questo lasso di tempo avviene anche la verifica (facile, veloce e online). Tempi da record anche per la spedizione e la consegna della Prepaid Mastercard associata al conto.

Conto VIABUY: i vantaggi di una banca, senza banca

Avere un conto VIABUY è come avere un conto in banca, ma senza banca, che poi è anche il motto dell'azienda. Una volta completata la procedura, otterrai un conto con IBAN personale lussemburghese e tedesco più una carta prepagata Mastercard.

Tutte le operazioni possono essere gestite online tramite l'intuitiva app scaricabile gratuitamente su ogni dispositivo mobile. Tra le altre cose, puoi ricaricare il conto con bonifico SEPA, SOFORT e Giropay.

Oltre al conto con IBAN personale, l'altro punto di forza della proposta VIABUY è senz'altro la carta prepagata Mastercard. I numeri in rilievo le donano un aspetto non dissimile da una vera carta di credito, mentre il circuito di pagamento Mastercard fa sì che i tuoi pagamenti siano accettati in tutto il mondo.

Sul fronte della sicurezza, puoi contare sulla garanzia di rimborso Zero Liability, con la quale Mastercard protegge i suoi clienti dalle frodi.

Se vuoi aggiornamenti su VIABUY: conto online con IBAN e Prepaid Mastercard senza banca inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.