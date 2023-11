VHosting: con il Black Friday risparmia il 50% sul tuo sito web

VHosting è un servizio di web hosting veloce, efficiente e conveniente, soprattutto in occasione degli sconti del Black Friday. Hai intenzione di creare un nuovo sito web oppure ne hai già uno, ma non ti fidi più del tuo attuale servizio di hosting? Bene, VHosting è la soluzione più adatta a te. Questo servizio offre server sempre aggiornati, la sua rete di DNS permette di ricevere connessioni più velocemente e il sito web e posta elettronica sono separati per offrire più stabilità. Con la promo Black Friday puoi avere i piani Hosting WordPress e Hosting Professionale per un anno con il 50% di sconto, grazie ad un coupon scaricabile dal sito. Si tratta di un’offerta limitata, che scadrà il 30 novembre. Tuttavia, se scarichi il coupon entro la fine del mese, potrai usarlo fino al 31 gennaio 2024. La promozione è valida soltanto sugli acquisti con pagamento annuale.

VHosting: cosa offrono i piani WordPress e Professionale

Hosting WordPress è il servizio adatto per chi ha bisogno di un sito web con WordPress preinstallato. Questo include 1 dominio gratuito (.it o .eu), da 30 a 55 GB di spazio SSD NVMe, 1 dominio ospitabile, LiteSpeed con LsCache, caselle e-mail e database illimitati, certificato SSL gratuito e accesso SSH, ma anche backup automatici. Inoltre, se hai già un sito WordPress e vuoi passare a VHosting, la migrazione è completamente gratuita. Scaricando il coupon potrai pagare per il primo anno soltanto 1,90 euro al mese, anziché 3,80 euro al mese. Se invece desideri di più, puoi optare per Hosting Professionale. Oltre ai vantaggi di Hosting WordPress, questo piano ti offre da 60 a 90 GB di spazio SSD NVMe, da 3 a 7 domini ospitabili. Con il coupon dedicato al Black Friday, per il primo anno pagherai 6,30 euro al mese anziché 12,60 euro al mese.

Se vuoi acquistare il piano Hosting WordPress, puoi beneficiare della garanzia soddisfatti o rimborsati da 30 a 45 giorni. Nel caso di Hosting Professionale, la garanzia si estende a 60 giorni. Infine, sei già un cliente VHosting, con la promo Black Friday potrai approfittare dello sconto del 20% per un anno a partire dal rinnovo. Il coupon è valido per entrambi i piani d’abbonamento.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.