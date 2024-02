Vestiti sempre IMPECCABILI con lo Stiratore verticale Philips a MENO DI META' PREZZO

Immagina di poter avere vestiti sempre impeccabili, soprattutto quando sei in viaggio e devi inevitabilmente trasportarli in valigia. Da adesso in poi potrai utilizzare dove e quando vuoi lo Stiratore Verticale Philips Steam&Go, disponibile su Amazon a soli 44 euro con un mega sconto del 55%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai riceverlo direttamente a casa domani stesso. Non farti scappare questo gioiellino versatile e utilissimo!

Stiratore Verticale Philips Steam&Go: tutte le funzionalità e le modalità di utilizzo

Lo Stiratore Verticale Philips Steam&Go è l'accessorio perfetto sia da avere a casa che da portare con sé in vacanza o nei viaggi di lavoro.

Grazie ad un getto di vapore continuo fino a 24 g/min, permette una facile rimozione delle pieghe su qualsiasi tessuto, oltre a garantire risultati perfetti nei punti difficili da stirare, come polsini e colletti.

In più questo ferro da stiro portatile rimuove gli odori e uccide il 99,9% dei germi così da rinfrescare i vestiti tra un lavaggio e l'altro, proteggendo i tuoi capi. La sicurezza, ovviamente, è garantita su tutti i tessuti stirabili: la piastra SmartFlow può essere premuta su qualsiasi indumento senza rischio di bruciature, quindi è ideale anche per tessuti delicati come la seta.

Il dispositivo è progettato ergonomicamente per essere leggero, compatto e di facile utilizzo. Inoltre, grazie ad una pratica custodia inclusa, potrai portare questo ferro da stiro portatile con te ovunque. Nella promozione è inclusa anche una spazzola e un guanto per extra protezione.

Oggi lo Stiratore Verticale Philips Steam&Go è disponibile su Amazon a soli 44 euro con un mega sconto del 55%. Non farti scappare questo gioiellino versatile e utilissimo, corri a fare il tuo ordine!

