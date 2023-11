Very Mobile Super Flash è la tariffa speciale disponibile ONLINE solo per pochi giorni a meno di 6 euro mensili, senza vincoli e senza costi extra.

Grazie al low-cost di WINDTRE, puoi cambiare gestore grazie a questa offerta Black Friday. La promozione è disponibile con attivazione e spedizione GRATIS solo richiedendo la portabilità da 1Mobile, CMLink, Coop Voce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Poste Mobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

Very Mobile Super Flash: i dettagli

L'offerta in questione prevede ben 120 Giga di internet su rete WINDTRE fino a 30 Mbps in download e upload, minuti senza limiti e verso tutti i gestori sia mobili che fissi in tutta Italia e messaggi illimitati sempre verso qualsiasi operatore mobile nazionale.

Tutto questo è disponibile a soli 5,99 euro mensili, senza vincoli e senza alcun costo extra.

La promozione include inoltre alcuni servizi gratuiti come il RingMe, il servizio di reperibilità Ti ho Cercato e la possibilità di navigare in hotspot senza costi aggiuntivi.

Nel canone mensile, ci sono anche ben 5,5 Giga di traffico dati da utilizzare in roaming ogni mese per i viaggi occasionali in Unione Europea.

Inoltre, in fase d'acquisto dell'offerta puoi scegliere tra SIM standard o eSIM se hai un device compatibile con questo formato. La tariffa in questione è richiedibile ONLINE solo entro il 20 Novembre 2023, salvo eventuali proroghe.

Costi ed altro

Il costo iniziale ammonta a soli 5,99 euro una tantum. Questo ammontare è praticamente il costo del primo mese perché l'attivazione della SIM è completamente GRATUITA. Anche la spedizione a domicilio della SIM fisica è a carico del gestore virtuale.

