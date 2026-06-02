Very Mobile: più foto, più video, più streaming con 200 Giga in 5G

D'estate lo smartphone diventa ancora più indispensabile. Per chi non vuole controllare continuamente i giga rimasti, Very Mobile propone una promozione particolarmente interessante: 200 Giga in 5G, minuti illimitati e SMS illimitati a soli 6,99 euro al mese. Una tariffa pensata per chi vive praticamente con lo smartphone in mano e non vuole rinunciare a nulla durante l'estate.

Una connessione che segue ogni momento delle vacanze

Che tu stia pubblicando reel dal mare, facendo videochiamate dalla montagna o ascoltando musica durante un lungo viaggio in treno, avere un ampio pacchetto dati può fare la differenza. Con 200 Giga disponibili ogni mese, puoi utilizzare le tue app preferite senza l'ansia di vedere comparire il messaggio che tutti temono: "Hai terminato il traffico dati disponibile". In più, la rete 5G consente di navigare fino a 2 Gbps in download, garantendo velocità elevate per streaming, social network, gaming e download di contenuti. Cosa include l'offerta:

200 Giga in 5G

Minuti illimitati verso tutti

SMS illimitati

Navigazione fino a 2 Gbps in download

Hotspot gratuito incluso

Possibilità di scegliere tra SIM tradizionale ed eSIM

Una formula semplice che punta tutto sulla libertà di utilizzo dello smartphone, senza costi aggiuntivi o servizi complicati da gestire. Durante le vacanze lo smartphone sostituisce spesso molti altri dispositivi. Diventa navigatore, macchina fotografica, lettore musicale, televisore portatile e persino strumento di lavoro per chi deve gestire qualche attività anche lontano dall'ufficio. Per questo motivo Very Mobile include anche 10,5 Giga utilizzabili nei Paesi dell'Unione Europea, una dotazione utile per consultare mappe, inviare messaggi, utilizzare i social e restare sempre raggiungibili anche all'estero. Per chi ha in programma un'estate ricca di viaggi, contenuti da condividere e ore trascorse online, questa tariffa rappresenta una soluzione pratica per usare lo smartphone senza preoccuparsi continuamente del consumo dei dati.

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