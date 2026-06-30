Very Mobile firma per una estate a tutto 5G con meno di 6 euro al mese

Very Mobile rinnova l’offerta 5G Very 5,99 che offre 150 Giga in 5G, più minuti illimitati e 200 SMS, a 5,99 euro al mese per sempre. La promozione in corso scade il 9 luglio e prevede 1 mese in omaggio, oltre che la SIM e la spedizione di quest’ultima a casa a costo zero (non sono previsti costi nemmeno se si sceglie la SIM in formato virtuale, vale a dire la eSIM.

L’offerta Very 5,99 è attivabile entro il 9 luglio alle condizioni indicate qui sopra per chi attiva un nuovo numero Very Mobile oppure sceglie di passare a Very in qualità di cliente Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri MVNO. Per aderire all’offerta è sufficiente completare la procedura disponibile sul sito ufficiale di Very.

Gli altri vantaggi dell’offerta Very Mobile

Very 5,99 può essere utilizzata anche nei Paesi dell’Unione europea, dove si hanno a disposizione 9 Giga dedicati in roaming insieme ai minuti illimitati e ai 200 SMS dell’offerta. E mentre in Italia Very si appoggia alla rete 5G di WindTre, il tipo di connessione e la velocità all’estero dipendono dagli accorti stretti da WindTre con gli operatori locali di ciascun Paese.

Un altro vantaggio è che possono aderire all’offerta in corso anche i già clienti Very, dunque non vi è alcuna distinzione tra vecchi e nuovi clienti, con i primi liberi di poter scegliere di passare a una nuova offerta dello stesso operatore senza addebiti. Il cambio dell’offerta può essere effettuato tramite l’app Very oppure chiamando il numero gratuito 1929.

Così come le altre offerte, anche Very 5,99 non prevede vincoli di durata, di conseguenza si è liberi di scegliere un’altra offerta in qualsiasi momento senza costi o penali di disattivazione. Infine vi è incluso gratuitamente il servizio hotspot, che consente di condividere i dati mobili della propria offerta con un altro dispositivo.

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