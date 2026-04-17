Very Mobile: l'offerta da 6,99€ al mese con 200 giga in 5G, minuti e SMS illimitati

Promozione molto interessante quella lanciata da Very Mobile che per 6,99 euro al mese ti permette di attivare un piano tariffario che include 200 giga per la navigazione in 5G, minuti e SMS illimitati: un prezzo bloccato per sempre e non soggetto a rimodulazioni future. Inoltre, a rendere tutto ancora più interessante, il primo mese è completamente in omaggio e per i primi 6 mesi potrai usufruire di 10 giga extra sul tuo piano.

I dettagli dell'offerta

Il piano Very 6,99 ti mette a disposizione 200 giga di traffico dati, chiamate e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali: il tutto al prezzo di soli 6,99 euro al mese con la garanzia del prezzo bloccato per sempre e con il primo mese completamente in omaggio. Avrai anche 10 giga extra in regalo ogni mese per i primi 6 mesi, portando il traffico dati effettivi a 210 giga.

Questa offerta è riservata a chi effettua la portabilità del proprio numero mantenendo il recapito attuale ed è attivabile per i clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, CoopVoce e una vasta selezione di altri operatori virtuali.

Affidandosi a una infrastruttura di alto livello, Very Mobile garantisce una copertura del 99,7% della popolazione italiana. Il 5G è Full Speed, dunque senza alcuna limitazione in termini di velocità di navigazione.

I costi di ingresso sono sostanzialmente azzerati: la SIM fisica e la relativa spedizione a domicilio sono completamente gratuite. Il costo di attivazione una tantum è stato scontato da 9,99€ a soli 0,99€ e, per i possessori di smartphone compatibili, l'attivazione è ancora più immediata grazie alla disponibilità del formato eSIM virtuale.

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