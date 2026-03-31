Very Mobile: ecco la nuova offerta 5G a 5,99 euro al mese per sempre

Gli utenti interessati a sottoscrivere una nuova offerta 5G a meno di 6 euro al mese possono prendere in considerazione Very 5,99, la nuova offerta di Very Mobile con 150 Giga in 5G e minuti illimitati a 5,99 euro al mese per sempre. L’offerta, che può essere sottoscritta dai nuovi numeri e da coloro che richiedono la portabilità da Iliad, Coop Voce e altri MVNO, è valida fino al 9 aprile e prevede 1 mese in omaggio.

Very Mobile si appoggia alla rete 5G di WindTre, di conseguenza per conoscere la copertura del segnale nella propria zona è sufficiente effettuare una verifica tramite il tool messo a disposizione sia dal sito ufficiale di Very che dall’operatore WindTre.

Per coloro che richiedono la portabilità del loro numero ci sono vantaggi significativi rispetto a chi invece richiede un nuovo numero: 1 mese in omaggio in primis, SMS illimitati invece di 200 messaggi al mese, e l’attivazione gratuita invece di 4,99 euro una tantum richiesti alle persone che scelgono di registrare un nuovo numero in Very Mobile.

Inoltre l’offerta non prevede vincoli contrattuali né extra costi relativi al cambio offerta o a consumi imprevisti, ponendosi da subito su un piano diverso rispetto alle offerte mobile di altri operatori. Lo stesso discorso vale per le tariffe “per sempre”, con le quali gli utenti dicono addio alle frequenti rimodulazioni che operatori più blasonati applicano ogni tot di tempo ai loro clienti.

D’altronde la trasparenza è un concetto chiaro a Very Mobile, come dimostra il fatto di sottolineare che l’offerta raggiunge una velocità massima di 30 Mbps su rete 5G; per alcuni può sembrare un valore non esaltante, ma la verità è un’altra: nove persone su dieci non si accorgeranno mai della differenza tra una connessione a 200 Mbps e un’altra invece a 30 Mbps.

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