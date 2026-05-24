Very Mobile 6,99: la tariffa pensata per chi vive sempre connesso e non vuole pensieri

Se sei sempre online, tra social, chat, musica in streaming e video in loop, sai bene una cosa: i giga non bastano mai. Ed è proprio qui che entra in gioco Very Mobile con la sua offerta Very 6,99, pensata per chi vuole una tariffa semplice, economica e soprattutto adatta a uno stile di vita giovane e super connesso.

Perfetta per studenti, giovani e chi è sempre fuori casa

La base dell’offerta è chiara: 200 Giga in 5G a 6,99 euro al mese, con minuti e SMS illimitati. Niente complicazioni, niente costi nascosti: solo tanta connessione per chi passa la giornata tra TikTok, Instagram, Spotify, videochiamate e gaming online. E la cosa interessante è che la velocità non viene “strozzata”: si può navigare fino a 2 Gbps in download, perfetto per chi non vuole attese o buffering. Questa tariffa è pensata proprio per uno stile di vita dinamico: con così tanti giga, puoi praticamente dimenticarti del Wi-Fi per gran parte del mese. Very Mobile ha reso tutto molto semplice anche nella fase di attivazione:

offerta valida fino al 28 maggio

disponibile per nuovi numeri e portabilità da Iliad, CoopVoce e PosteMobile

SIM e spedizione gratuite

1 mese incluso in regalo

attivazione a soli 0,99 euro invece di 9,99 euro

invece di 9,99 euro scelta tra SIM fisica o eSIM

Per chi viaggia spesso (anche solo per un weekend o una vacanza studio), l’offerta include 10,5 Giga in roaming UE. Non è pensata per sostituire la connessione principale all’estero, ma è perfetta per restare connessi senza stress tra mappe, social e messaggi. Un’altra funzione molto utile per i più giovani è l’hotspot incluso gratuitamente. In pratica puoi condividere i tuoi giga con altri dispositivi: tablet, laptop o magari il telefono di un amico rimasto senza dati. Perfetto per studiare insieme, lavorare in gruppo o guardare contenuti in streaming ovunque.

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