Very Mobile: 200 Giga in 5G a 6,99 euro al mese per sempre e 1 mese gratis

Tra le offerte mobile in 5G dal miglior rapporto qualità prezzo disponibili ad aprile segnaliamo Very 6,99 di Very Mobile: 200 Giga in 5G, più minuti e SMS illimitati, nonché 1 mese in omaggio, a 6,99 euro al mese per sempre. L’offerta è sottoscrivibile dai clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri MVNO.

La SIM e la spedizione della stessa sono gratuite, mentre l’attivazione costa 0,99 euro invece di 9,99 euro. L’ultima data utile per sottoscrivere l’offerta sul sito ufficiale di Very Mobile è fissata alla mezzanotte del 9 aprile.

5G alla massima velocità

Uno dei tratti che maggiormente distingue Very 6,99 dalle offerte 5G degli altri operatori MVNO è l’assenza di limiti nella velocità di navigazione. Infatti, gli utenti che aderiscono all’offerta possono navigare alla velocità massima di 2 Gbps al secondo, un valore enorme se confrontato con le velocità inferiori perfino ai 30 Mbps della concorrenza.

L’offerta è inoltre utilizzabile anche in Europa. Per quanto riguarda la navigazione sul web nei Paesi dell’Unione europea, Very Mobile conferma di aver messo a disposizione dei clienti Very 6,99 10,5 Giga dedicati, più tutti i minuti e gli SMS già inclusi nella proposta.

Un ulteriore vantaggio è che l’importo mensile non subirà rimodulazioni nel corso del tempo, ciò significa quindi che i 6,99 euro richiesti oggi sono da considerarsi per sempre. Anche in questo caso la differenza con la stragrande maggioranza degli operatori è evidente.

Infine, sono diversi i servizi inclusi nell’offerta di Very Mobile. Tra questi figura la navigazione in hotspot, grazie alla quale è possibile condividere i propri dati mobili con altri dispositivi (smartphone, tablet e computer a titolo esemplificativo).

Per attivare l’offerta è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata del sito Very Mobile e cliccare sul pulsante “Ottieni l’offerta” posizionato nel riquadro dedicato a Very 6,99 euro.

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