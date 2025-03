Very Mobile: 150 GB in 5G a soli 5,99€ al mese + 1 mese gratis

Chi sta cercando un’offerta conveniente per passare a un nuovo operatore può approfittare dell’attuale promozione di Very Mobile, che offre 150 GB in 5G a soli 5,99€ al mese, minuti e SMS illimitati, con il primo mese gratuito. L’offerta è riservata a chi proviene da Iliad, CoopVoce, Fastweb e altri operatori MVNO.

Per verificare la lista degli operatori da cui è possibile effettuare la portabilità e per attivare l'offerta basta andare sul sito di Iliad.

Perché scegliere Very Mobile?

Oltre a garantire una delle tariffe più convenienti sul mercato, Very Mobile offre una serie di vantaggi che rendono la gestione della SIM ancora più semplice e sicura.

Navigazione in 5G : con 150 GB a disposizione , potrai guardare video in alta definizione, ascoltare musica in streaming e navigare senza preoccupazioni;

: con , potrai guardare video in alta definizione, ascoltare musica in streaming e navigare senza preoccupazioni; Minuti e SMS illimitati : comunichi liberamente senza limiti in Italia e in UE;

: comunichi liberamente senza limiti in Italia e in UE; Roaming in Unione Europea : hai a disposizione 7,6 GB di traffico dati , oltre a minuti e SMS inclusi, senza costi aggiuntivi;

: hai a disposizione , oltre a minuti e SMS inclusi, senza costi aggiuntivi; Blocco dei servizi a pagamento : per evitare spese indesiderate su suonerie, abbonamenti o numeri a sovrapprezzo;

: per evitare spese indesiderate su suonerie, abbonamenti o numeri a sovrapprezzo; Servizi inclusi senza costi extra : "Ti ho cercato", "RingMe" e Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi;

: "Ti ho cercato", "RingMe" e per condividere la connessione con altri dispositivi; Attivazione facile e veloce: puoi ordinare la SIM online e attivarla comodamente tramite l’app Very.

Passare a Very Mobile è semplicissimo. Basta verificare sul sito se il proprio operatore è tra quelli inclusi nella promo, ordinare la SIM e attivarla direttamente dall’app. Il primo mese è gratuito, mentre dal secondo mese si pagheranno solo 5,99€ al mese, senza vincoli e costi nascosti.

Very Mobile offre una soluzione economica e trasparente per chi vuole una tariffa vantaggiosa senza rinunciare alla qualità della rete. Approfitta ora della promo 150 GB in 5G a 5,99€ al mese con il primo mese gratis e inizia subito a navigare senza pensieri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.