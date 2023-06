Versione fisica del gioco Dead Space per XBOX Series X a meno di 60 euro su Amazon

Se sei un fan degli sparatutto horror e desideri vivere un'esperienza di gioco avvincente e spaventosa, non puoi perderti Dead Space per XBOX Series X. Questo attesissimo remake ti farà immergere in un mondo governato da alieni pericolosi. Acquistalo ora su Amazon a soli 59,99€ invece di 79,99€.

Il gioco è stato completamente riprogettato per la XBOX Series X, e promette una grafica straordinaria. I dettagli realistici e gli effetti visivi mozzafiato ti faranno immergere completamente nel mondo di Dead Space, rendendo ogni momento ancora più intenso e spaventoso.

La trama è molto semplice: vestirai i panni di Isaac Clarke, un ingegnere spaziale intrappolato a bordo di una nave infestata da creature ostili conosciute come Necromorfi. Dovrai affrontare questi alieni e risolvere enigmi per sopravvivere e scappare.

La nuova esperienza di gioco di Dead Space per XBOX Series X ti offrirà un gameplay più fluido e reattivo grazie alla potenza della console. Sarai in grado di goderti un nuovo tipo di gameplay rinnovato giocando contro i Necromorfi, e potrai utilizzare nuove armi sfruttando al meglio l'ambiente circostante.

La colonna sonora coinvolgente e gli effetti audio realistici contribuiranno a creare un'atmosfera tesa e spaventosa, aumentando l'immersione nel gioco. Non lasciarti scappare lo sconto del 25% e acquista questo grande gioco su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.