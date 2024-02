Verizion: le API della rete 5G sono accessibili globalmente

Verizon ha reso noto che le API della sua rete saranno accessibili globalmente sia tramite aggregatori di interfacce per la programmazione e hyperscaler che attraverso il portale di Verizon dedicato alle API. Tale iniziativa permetterà agli sviluppatori di accedere alle feature del suo network 5G e faciliterà l'integrazione alle applicazioni dei servizi di rete targati Verizon.

Le API di Verizon

Verizon fornisce interfacce utilizzabili in vari contesti applicativi tra cui la sicurezza di rete autenticata, l'amministrazione di SIM e device, le previsione relative al traffico di rete, i controlli di qualità nonché la selezione dell'edge site e del routing. Le API possono essere utilizzate inoltre in combinazione tra loro per l'integrazione di più servizi che fanno capo alla medesima rete 5G.

Un esempio pratico può essere quello dei professionisti IT che possono potenziare la prevenzione delle frodi informatiche tramite il ricorso a più fattori di autenticazione. In questo modo un operatore può riconoscere in modo univoco un numero di cellulare, gestire l'autorizzazione della SIM e rendere più sicura l'interazione con un'applicazione mobile. Le interfacce diventano quindi fondamentali per verificare sia l'identità di un utente che l'effettivo possesso di un device. Soprattutto quando si deve rafforzare il perimetro di protezione attorno a servizi per l'e-commerce e il mobile banking.

Come sottolineato da Srini Kalapala, Senior Vice President of Technology e Product Development di Verizon Business:

Verizon ha sviluppato API di rete per supportare gli addetti ai lavori ad accedere e utilizzare i dati e i servizi di network al fine di migliorare la sicurezza del cliente, mitigare i pain points nelle interazioni degli stessi o consentire la creazione di nuove esperienze. Ora stiamo collaborando con partner globali per renderle disponibili su scala più ampia.

Le API per il servizio di rete di rete di Verizon vengono implementate in collaborazione con diversi enti del settore in modo da garantire un'elevata adesione agli standard globali, come per esempio CAMARA, GSMA OpenGateway, 5GFF e TM Forum. Il tutto con l'obbiettivo di accelerare la Digital Transformation e favorire l'innovazione, la crescita e la redditività delle imprese.