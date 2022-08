Ventoy Multiboot USB Creator: arrivato il supporto a Fedora CoreOS

Il team di coder di Ventoy, noto software open source per la creazione di ambienti live USB, ha rilasciato una nuova stable release del progetto. Ventoy 1.0.79 introduce alcune interessanti novità che migliorano la già buona user experience di questo programma. In tale build possiamo infatti trovare il supporto per Fedora CoreOS, ovvero l'edizione di questa storica distribuzione Linux dedicata a chi necessità di lavorare con i container in modo sicuro e scalabile. Si tratta dunque di un'ottima aggiunta al già vasto ventaglio di sistemi Linux ufficialmente supportati da Ventoy. Dunque le distribuzioni supportate ufficialmente da Ventoy 1.0.79 arrivato ad un totale di 940.

Ventoy 1.0.79 dispone inoltre di un grosso set di bugfix e migliorie del codice che vanno a sistemare alcune problematiche con diversi sistemi Linux. Per fare un esempio concreto, sono stati risulto i bug con Red Hat Enterprise Linux e le distribuzioni derivate usando un workaround basato su di un external kickstart file. Sono arrivate anche le patch per l'imperfezione del codice presente sull'opzione chiamata VTOY_LINUX_REMOUNT oltre che per la problematica inerente alla autosel option. Oltretutto è stato risolto il bug nel modulo software Ventoy2Disk.gtk che generava il crash dell'applicativo.

Ventoy 1.0.79 beneficia dell'utility Super-UEFIinSecureBoot-Disk 3.3, per la gestione dei sistemi eseguiti in modalità UEFI (Unified Extensible Firmware Interface), ovvero la nota interfaccia che si frappone tra il firmware del computer ed il sistema operativo installato sul PC progettata per sostituire lo storico BIOS, con Secure Boot, cioè la feature di sicurezza ideata per impedire il caricamento di software malevolo all'avvio del computer, abilitato.

Ventoy 1.0.79 è disponibile per il download oltre che per le distribuzioni Linux anche per Windows tramite il comodo eseguibile precompilato messo a disposizione dal coder del software sul sito ufficiale. Esente anche una versione a pagamento del programma dedicata a coloro che desiderano ricevere supporto tecnico dedicato oppure perché vogliono supportare il progetto.