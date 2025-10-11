Velocizzare un vecchio computer è possibile: ecco il tool che fa la differenza

Per velocizzare un vecchio PC può essere sufficiente ricorrere agli strumenti giusti. Con CCleaner Premium, infatti, è possibile accedere a un tool multi-funzione pensato per ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e migliorare le prestazioni del proprio computer (Windows oppure Mac).

Il servizio è disponibile in abbonamento, con un costo di 26,98 euro per un anno oppure di 53,98 euro per due anni. Per tutti i nuovi utenti c'è sempre la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Da segnalare che nell'abbonamento sono inclusi alcuni servizi aggiuntivi, oltre alla versione per PC Windows e Mac. Ad esempio, è possibile utilizzare la versione dedicata ai dispositivi Android che può garantire un sostanziale miglioramento del proprio smartphone o del tablet.

Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di CCleaner, tramite il link qui di sotto.

Perché scegliere CCleaner per velocizzare il PC

Come sottolineato in apertura, CCleaner è un tool multi-funzione, pensato per offrire una serie di vantaggi all'utente. Il servizio interviene su vari aspetti del proprio computer, aggiornando il software, eliminando problemi di vario tipo e migliorando la stabilità del sistema.

Con il tool è possibile anche gestire in modo ottimale lo spazio disponibile oltre che ottimizzare lo spazio cloud (con compatibilità con Google Drive e Microsoft One Drive). CCleaner è in grado di gestire i vari aggiornamenti, massimizzando la sicurezza ed eliminando i bug legati all'uso di software obsoleto.

Per iniziare subito a usare il servizio basta attivare un nuovo abbonamento. Il costo è di:

26,98 euro per un anno

53,98 euro per due anni

Per tutti i nuovi utenti c'è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni. La promozione è disponibile tramite il box qui di sotto ed è valida solo per un breve periodo di tempo.

