Velocizzare un vecchio computer è possibile: ecco il tool che fa la differenza

Per velocizzare un vecchio computer è possibile utilizzare un tool che può fare la differenza: si tratta di CCleaner, ora in offerta con un prezzo ottimo.
Davide Raia
Pubblicato il 11 ott 2025
Per velocizzare un vecchio PC può essere sufficiente ricorrere agli strumenti giusti. Con CCleaner Premium, infatti, è possibile accedere a un tool multi-funzione pensato per ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e migliorare le prestazioni del proprio computer (Windows oppure Mac).

Il servizio è disponibile in abbonamento, con un costo di 26,98 euro per un anno oppure di 53,98 euro per due anni. Per tutti i nuovi utenti c'è sempre la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Da segnalare che nell'abbonamento sono inclusi alcuni servizi aggiuntivi, oltre alla versione per PC Windows e Mac. Ad esempio, è possibile utilizzare la versione dedicata ai dispositivi Android che può garantire un sostanziale miglioramento del proprio smartphone o del tablet.

Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di CCleaner, tramite il link qui di sotto.

Attiva qui CCleaner

ccleaner offerta

Perché scegliere CCleaner per velocizzare il PC

Come sottolineato in apertura, CCleaner è un tool multi-funzione, pensato per offrire una serie di vantaggi all'utente. Il servizio interviene su vari aspetti del proprio computer, aggiornando il software, eliminando problemi di vario tipo e migliorando la stabilità del sistema.

Con il tool è possibile anche gestire in modo ottimale lo spazio disponibile oltre che ottimizzare lo spazio cloud (con compatibilità con Google Drive e Microsoft One Drive). CCleaner è in grado di gestire i vari aggiornamenti, massimizzando la sicurezza ed eliminando i bug legati all'uso di software obsoleto.

Per iniziare subito a usare il servizio basta attivare un nuovo abbonamento. Il costo è di:

  • 26,98 euro per un anno
  • 53,98 euro per due anni

Per tutti i nuovi utenti c'è sempre una garanzia di rimborso di 30 giorni. La promozione è disponibile tramite il box qui di sotto ed è valida solo per un breve periodo di tempo.

Attiva qui CCleaner

